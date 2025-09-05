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К детям-сиротам приходят няни-волонтеры – рассказываем о проекте Красного Креста

05 сентября 2025 18:33
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К детям-сиротам приходят няни-волонтеры – рассказываем о проекте Красного Креста-1

Алина Трус, корреспондент:
Подарить заботу и тепло тем, кто в этом особенно нуждается. Проект «Няня вместо мамы» реализуется уже не первый год. К детям-сиротам приходят подготовленные няни-волонтеры. Поддерживают морально, помогают в уходе и играют.

К детям-сиротам приходят няни-волонтеры – рассказываем о проекте Красного Креста-3

Наталья Холмачева, педагог-психолог Белорусского государственного медицинского колледжа:
Девочки с большим удовольствием помогают деткам. Свои навыки медицинские могут профессионально подтягивать. Эмоционально тоже привязываются. Потому что, когда они просто берут ребенка на руки – это то, что маленькому такому ребенку в таком возрасте самое необходимое. Незримая химия, которая между ними возникает полезна – как для одного, так и для другого.

Прежде чем стать волонтерами проекта, желающие проходят тренинги по уходу за маленькими детьми и изучают специфику оказания первой медицинской помощи новорожденным. Только после такой подготовки няни приступают к уходу.

К детям-сиротам приходят няни-волонтеры – рассказываем о проекте Красного Креста-5

Романия Зорина, председатель Минской городской организации Белорусского Красного Креста:
В 3-й детской клинической больнице работают волонтеры из Белорусского государственного медицинского колледжа. Некоторые из них делают это более двух лет. Некоторые только пришли в проект. У них такой эмоциональный подъем. Потому что работать с маленькими детьми всегда приятно, если ты умеешь это делать, настроен гуманитарно, чувство эмпатии – одно из основных, которые есть. Наши волонтеры такие.

Проявить свою отзывчивость может каждый. Главное – искреннее желание стать частью большой и дружной волонтерской команды.

Подробности в видео.

# Романия Зорина # Алина Трус # Красный Крест

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