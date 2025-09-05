К детям-сиротам приходят няни-волонтеры – рассказываем о проекте Красного Креста

Алина Трус, корреспондент: Подарить заботу и тепло тем, кто в этом особенно нуждается. Проект «Няня вместо мамы» реализуется уже не первый год. К детям-сиротам приходят подготовленные няни-волонтеры. Поддерживают морально, помогают в уходе и играют.

Наталья Холмачева, педагог-психолог Белорусского государственного медицинского колледжа:

Девочки с большим удовольствием помогают деткам. Свои навыки медицинские могут профессионально подтягивать. Эмоционально тоже привязываются. Потому что, когда они просто берут ребенка на руки – это то, что маленькому такому ребенку в таком возрасте самое необходимое. Незримая химия, которая между ними возникает полезна – как для одного, так и для другого.

Прежде чем стать волонтерами проекта, желающие проходят тренинги по уходу за маленькими детьми и изучают специфику оказания первой медицинской помощи новорожденным. Только после такой подготовки няни приступают к уходу.