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Новости по тегу #Кризис в ЕС

Лекорню готовят вотум недоверия – даже депутаты в ярости от жестокости на улицах
10 октября 2026 17:22

Лекорню готовят вотум недоверия – даже депутаты в ярости от жестокости на улицах

Манипуляция с явкой и ущемление прав. Как прошли выборы в Латвии – объясняет Лазуткин
06 октября 2026 17:21

Манипуляция с явкой и ущемление прав. Как прошли выборы в Латвии – объясняет Лазуткин

Страны МЭА высвободили 325 млн баррелей нефти из стратегических резервов
06 октября 2026 08:40

Страны МЭА высвободили 325 млн баррелей нефти из стратегических резервов

Жители Литвы начали массово закупать дрова
05 октября 2026 19:57

Жители Литвы начали массово закупать дрова

Дизель подорожал более чем на 40%! К чему приводит топливный кризис в Европе?
04 октября 2026 17:20

Дизель подорожал более чем на 40%! К чему приводит топливный кризис в Европе?

Во Франции задержали порядка 2 тыс. старшеклассников на протестах
02 октября 2026 15:47

Во Франции задержали порядка 2 тыс. старшеклассников на протестах

«Волшебный грош» из госбюджета – почему вливания в airBaltic не помогли перевозчику
01 октября 2026 17:19

«Волшебный грош» из госбюджета – почему вливания в airBaltic не помогли перевозчику

Фермеры Италии протестуют с 25 сентября – люди месяцами работают себе в убыток
01 октября 2026 16:53

Фермеры Италии протестуют с 25 сентября – люди месяцами работают себе в убыток

Во Франции во время протестов старшеклассников пострадали почти 80 человек
30 сентября 2026 17:16

Во Франции во время протестов старшеклассников пострадали почти 80 человек

В Германии участились кражи топлива с автозаправок
30 сентября 2026 17:13

В Германии участились кражи топлива с автозаправок

В Польше разгорается скандал – школьников могут лишить бесплатных обедов
29 сентября 2026 17:11

В Польше разгорается скандал – школьников могут лишить бесплатных обедов

Правительство Франции пытается сэкономить 2 млрд евро, заморозив базовый индекс зарплат госслужащих
29 сентября 2026 17:08

Правительство Франции пытается сэкономить 2 млрд евро, заморозив базовый индекс зарплат госслужащих