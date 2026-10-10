Эксперты ООН прямо назвали методы французской полиции опасными и неадекватными.
«Накануне выборов было сделано все, чтобы русскоязычные голосовать не пришли. Агитация на русском была запрещена, равно как и любые выступления на радио и ТВ на «нелатышском» языке».
Речь идет о крупнейшем использовании аварийных запасов за всю историю агентства. К таким мерам государства обычно прибегают во время серьезных кризисов, когда под угрозой оказываются поставки энергоносителей и стабильность мировой экономики.
Из-за резкого наплыва покупателей древесина в стране подорожала на 40%.
В приступе санкционной белой горячки Евросоюз полностью отказался от российского и белорусского топлива. И эта попытка задушить наши экономики сыграла со Старым Светом злую шутку.
Французские старшеклассники уже вторую неделю выходят на улицы, выражая недовольство перегруженным учебным графиком, дефицитом преподавательских кадров и другими системными проблемами в сфере образования.
За несколько лет государство влило в компанию 545 миллионов евро. Волшебный грош возвращали в карман вручную, из бюджета. Но даже после этих вливаний перевозчику пришлось просить защиты от кредиторов.
Экономика фермерских хозяйств просто рухнула: цена на дизель взлетела почти вдвое – до 1,80 евро за литр, а стоимость удобрений выросла более чем в два раза.
Волна акций накрыла всю страну: заблокированы более сотни учебных заведений. Манифестации не прекращаются уже неделю и сопровождаются поджогами и столкновениями с силовиками.
В Германии фиксируют всплеск так называемых топливных краж. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на ассоциацию операторов АЗС. Схема достаточно простая: водители заправляют бак и уезжают не расплатившись. Причем в рядах нарушителей не только молодежь, но и пожилые немцы.
Министр образования Барбара Новацка заблокировала законопроект о бесплатных обедах, что вызвало волну возмущения в обществе.
За последние 10 лет оклады бюджетников выросли всего на 5 %. При этом инфляция за этот же период превысила 24 %.
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