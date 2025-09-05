Минчане выбирают лучший район Минска в сфере ЖКХ – итоги объявят на День города

Современные технологии помогают сделать город комфортнее. Вот только без золотых рук и инициатив самих жителей и работников сферы ЖКХ ничего не получится. И вот уже 15 лет в Минске проходит конкурс среди столичных районов за право называться лучшим. Об уникальных подходах и особенностях, которые приносят не только первое место, но и уют всему, что нас окружает, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

Тишина ухоженного двора, прохлада тенистого сквера, безупречная чистота подъезда и широких столичных проспектов – это то, что создают и поддерживают годами. В Минске вот уже более 15 лет проходит конкурс «Лучший район в сфере ЖКХ», где побеждает не сильнейший, а самый креативный и заботливый.

Ольга Драпей, заместитель генерального директора по идеологической работе Минского городского жилищного хозяйства:

Задачей конкурса является и популяризация системы жилищно-коммунального хозяйства, повышение имиджа работников, естественно, повышение качества оказываемых услуг, улучшение работы с населением, благоустроенность дворовых территорий.

Элла Маркевич, корреспондент:

В борьбе за звание «Лучший район столицы в области ЖКХ» учитывается и мнение самих горожан. Так, на протяжении целого месяца проходило так называемое народное голосование. Участие в нем приняли около 75 тысяч человек. По результатам голосования, места распределились следующим образом: первенство взял Московский, второе место присвоено Первомайскому, а третье место занял Заводской район. Но важно понимать, что такие онлайн-голосования – это лишь составляющая часть большого конкурса.

Решающий раунд, выездной смотр – это тотальная проверка на прочность и креатив. Техническое состояние, эстетика, дизайн. Каждый район ищет свою фишку, чтобы покорить сердца жюри и горожан. Первомайский район в 2025 году решил порадовать своих жителей новой современной детской площадкой.

Оксана Галанова, начальник отдела по благоустройству, санитарному содержанию и технадзору ЖКХ Первомайского района Минска:

Место расположения этой детской площадки было выбрано с тех позиций, что очень много прилегающих домов тут, соседние дворы приходят гулять. Мы видим с этой площадки, виден наш «алмаз» – библиотека, поэтому эта площадка была названа «Алмаз знаний». Так как это «Алмаз знаний», в эту площадку мы вложили не только игровые, но и научные элементы. Как мы видим, у нас тут есть школа знаний.

Ничуть не уступает и Фрунзенский район, сделавший ставку на полноценное и комплексное обновление. На суд жюри и местных жителей представлена модернизированная детская игровая зона с особой изюминкой.

Наталья Щербаченя, заместитель директора по благоустройству ЖКХ №2 Фрунзенского района Минска:

Полностью заменили здесь детское оборудование, установили спортивные элементы. Также выполнен текущий ремонт дворовых проездов и пешеходных связей. Установили такие прекрасные качели уже для более старшего населения. То есть каждый в этом дворе найдет для себя какое-то занятие. Тем более он и называется у нас «Территория поколений», чтобы объединять разные поколения.