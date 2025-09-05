Василий Строков выиграл третий этап велогонки «Дружба народов Северного Кавказа»

Сразу два белоруса оказались на пьедестале по итогам третьего этапа многодневной велогонки «Дружба народов Северного Кавказа». Соревнования имеют статус чемпионата России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Спортсмены преодолели маршрут протяженностью более 123 километров по дорогам Краснодарского края. Лучший результат продемонстрировал представитель клуба «Минск» Василий Строков, он финишировал первым. Тройку лучших замкнул еще один наш соотечественник Владимир Гороховик.

Среди юниоров третье время показал Владислав Корениха. Всего гонщикам предстоит проехать 1 945 километров по территории шести регионов. Победителя узнаем 21 сентября. За награды ведут борьбу велосипедисты из четырех стран.