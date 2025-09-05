Прямой эфир

Василий Строков выиграл третий этап велогонки «Дружба народов Северного Кавказа»

05 сентября 2025 20:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сразу два белоруса оказались на пьедестале по итогам третьего этапа многодневной велогонки «Дружба народов Северного Кавказа». Соревнования имеют статус чемпионата России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Спортсмены преодолели маршрут протяженностью более 123 километров по дорогам Краснодарского края. Лучший результат продемонстрировал представитель клуба «Минск» Василий Строков, он финишировал первым. Тройку лучших замкнул еще один наш соотечественник Владимир Гороховик. 

Среди юниоров третье время показал Владислав Корениха. Всего гонщикам предстоит проехать 1 945 километров по территории шести регионов. Победителя узнаем 21 сентября. За награды ведут борьбу велосипедисты из четырех стран.

# Велоспорт

Другие новости рубрики

Все новости
ЧБ по преодолению препятствий проходит в Ратомке
05 сентября 2025 20:00

ЧБ по преодолению препятствий проходит в Ратомке

6 сентября ХК «Динамо-Шинник» начнёт новый сезон МХЛ на домашней арене
05 сентября 2025 19:40

6 сентября ХК «Динамо-Шинник» начнёт новый сезон МХЛ на домашней арене

Названы победители и призёры республиканских соревнований по футболу «Кожаный мяч»
05 сентября 2025 17:28

Названы победители и призёры республиканских соревнований по футболу «Кожаный мяч»