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Андрей Лошко вызван в кэмп для новичков «Сиэтла»

05 сентября 2025 20:06
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Еще одному белорусу представилась возможность попробовать себя в сильнейшей хоккейной лиге планеты. Андрей Лошко вызван в кэмп для новичков «Сиэтла», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В нем примут участие 29 перспективных исполнителей. Кроме того, земляк получил приглашение в тренировочный лагерь основной команды. В минувшем сезоне форвард играл за «Ниагару» в хоккейной лиге Онтарио и записал в свой актив 76 очков, включая плей-офф. Также нападающий дебютировал в АХЛ.

Лошко был выбран 2 года назад «Сиэтлом» на драфте НХЛ в четвертом раунде под общим 116-м номером. В апреле 2025 года он подписал контракт новичка с клубом. Андрей является воспитанником жлобинского «Металлурга» и выступал за юниорскую сборную Беларуси на чемпионате мира – 2021.

# Хоккей

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