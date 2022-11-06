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«Закрываться не буду». Предприниматели рассказали, как работает бизнес в новых экономических реалиях

06 ноября 2022 19:29
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Новости Беларуси. Наша страна, что тут скрывать, чувствует на себе холодное дыхание инфляции. Но в Беларусь ее импортировали вместе с незаконными санкциями, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотя, если разобраться, первопричины нынешней финансовой ситуации залегают на еще больших глубинах мировой геополитики. Об этом хорошо рассказал наш Президент, посещая БНБК.

«Закрываться не буду». Предприниматели рассказали, как работает бизнес в новых экономических реалиях-1

В Беларуси сегодня не будет дефицита, об этом также заявил глава государства, а цены продолжат регулировать, чтобы в конце концов вернуть справедливость на торговые полки.

И пока идет разъяснительная работа, наш корреспондент Ксения Худолей отправилась к предпринимателям, чтобы прицениться к реакции.

Никто и не ждал, что переход к новой системе формирования цен пройдет быстро и гладко. Нужно время изучить нововведения, начать переговоры с производителями и поставщиками, оптимизировать собственные затраты. Но иллюстрации с закрытыми роллетами торговых точек, гуляющие в интернете, – перебор.

«Закрываться не буду». Предприниматели рассказали, как работает бизнес в новых экономических реалиях-4

Ксения Худолей, политический обозреватель:
Развенчать миф о тотальном закрытии предпринимателями торговых точек очень просто приезжаем на рынок и видим: все открыто, все работает, да и люди есть. Значит, по предлагаемым ценам товар людям нужен. А вот как отнеслись сами бизнесмены к новой системе ценообразования, мы спросили у них напрямую.

К полудню рынок все больше наполняется людьми. Обычная атмосфера коммерческого шевеления, одни консультируют покупателей, другие рассчитывают за товар или занимаются хозчастью. На вопрос, закрывался ли кто-то из соседей, предприниматели кивают отрицательно. О постановлении и новых правилах они в курсе, реагируют адекватно.

«Достаточно жесткие меры регулирования». Сравнили, как устанавливают цены в Европе и Беларуси.

«Закрываться не буду». Предприниматели рассказали, как работает бизнес в новых экономических реалиях-7

Как получится, если работать получится – будем работать. У нас это же рынок, все равно низкие цены. Небольшая наценка у нас.

«Закрываться не буду». Предприниматели рассказали, как работает бизнес в новых экономических реалиях-10

Здесь разные менталитеты общества, здесь можно пообщаться. Хочу – беру, хочу – не беру. Нам нравится работать, это замечательно, цены такие же остались.

Да, кому-то по ряду позиций придется цены приструнить. Но в большинстве своем продавцы надбавку на товары здесь и так устанавливают меньше разрешенной, иначе конкурировать и зарабатывать просто не получится.

«Закрываться не буду». Предприниматели рассказали, как работает бизнес в новых экономических реалиях-13

Работаем за 5 % наценки здесь. У нас конкуренция большая. Я покупаю товар за 8 рублей, а продаю за 8,50.

Без истерики с новой системой ценообразования пытаются разобраться и бизнесмены, работающие в крупных торговых центрах. Предпринимательница из Могилева продажей чая и кофе занимается не один десяток лет. Топать ногой и уходить причин нет. Нужно перестраиваться, обсуждать, задавать вопросы.

«Закрываться не буду». Предприниматели рассказали, как работает бизнес в новых экономических реалиях-16

Светлана Борисова, индивидуальный предприниматель:
Закрываться не буду. Я посвятила половину своей жизни. Уйдем отсюда, потеряем место, никто никуда не возьмет. Я считаю, что нет, не надо убегать от проблемы, их надо задавать. Надо стучаться, первое, к арендодателям, объяснять. Взаимодействовать с органами госуправления, которые приглашают нас на все площадки, слышат нас. Записывают вопросы, проводятся в виде конференций, задают вопросы от нашего имени. Я как это понимаю: надо создать рабочую группу с каждой группы товара. Взять предпринимателя с рынка, предпринимателя с торгового центра, сесть за стол с работниками Министерства антимонопольного регулирования, подойти к каждой группе товара и проработать ее.

«Закрываться не буду». Предприниматели рассказали, как работает бизнес в новых экономических реалиях-19

Вопросы у бизнеса нововведения вызвали самые разные. Только по линии МАРТ поступило около шести тысяч обращений. У кого-то эмоциональные порывы, кто-то невнимательно прочитал документ и недопонял, а кто-то действительно заметил пробел в узком вопросе. Чиновники разбирают каждое обращение, разъясняют, консультируют, успокаивают онлайн и офлайн. Но главное – готовы при объективной необходимости корректировать и детализировать правила.

Головченко о системе регулирования цен: нельзя говорить о том, что это временно, отменят. Никто ничего не отменит. Читайте здесь.

«Закрываться не буду». Предприниматели рассказали, как работает бизнес в новых экономических реалиях-22

Андрей Копыток, председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства:
Конфедерация, общественная приемная наша работает в круглосуточном режиме. Нет катастрофических последствий, забастовок каких-то, предприниматели выходят все на работу, советуются с инкубаторами, технопарками.

«Закрываться не буду». Предприниматели рассказали, как работает бизнес в новых экономических реалиях-25

Не готовы представители власти спокойно отвечать только на угрозы демарша. Торговые сети, думающие показательно уйти с рынка, не один раз предостерег Президент. За нарушение обязательств отвечать те будут перед законом.

Лукашенко: кто-то демонстративно бросит работу – наручники и сразу туда. Что грозит протестующим ипэшникам? Подробности здесь.

# Торговля в Беларуси # Экономика # Ксения Худолей # Светлана Борисова # Андрей Копыток # Фотофакт

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