«Закрываться не буду». Предприниматели рассказали, как работает бизнес в новых экономических реалиях

Новости Беларуси. Наша страна, что тут скрывать, чувствует на себе холодное дыхание инфляции. Но в Беларусь ее импортировали вместе с незаконными санкциями, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотя, если разобраться, первопричины нынешней финансовой ситуации залегают на еще больших глубинах мировой геополитики. Об этом хорошо рассказал наш Президент, посещая БНБК.

В Беларуси сегодня не будет дефицита, об этом также заявил глава государства, а цены продолжат регулировать, чтобы в конце концов вернуть справедливость на торговые полки. И пока идет разъяснительная работа, наш корреспондент Ксения Худолей отправилась к предпринимателям, чтобы прицениться к реакции. Никто и не ждал, что переход к новой системе формирования цен пройдет быстро и гладко. Нужно время изучить нововведения, начать переговоры с производителями и поставщиками, оптимизировать собственные затраты. Но иллюстрации с закрытыми роллетами торговых точек, гуляющие в интернете, – перебор.

Ксения Худолей, политический обозреватель:

Развенчать миф о тотальном закрытии предпринимателями торговых точек очень просто – приезжаем на рынок и видим: все открыто, все работает, да и люди есть. Значит, по предлагаемым ценам товар людям нужен. А вот как отнеслись сами бизнесмены к новой системе ценообразования, мы спросили у них напрямую. К полудню рынок все больше наполняется людьми. Обычная атмосфера коммерческого шевеления, одни консультируют покупателей, другие рассчитывают за товар или занимаются хозчастью. На вопрос, закрывался ли кто-то из соседей, предприниматели кивают отрицательно. О постановлении и новых правилах они в курсе, реагируют адекватно. «Достаточно жесткие меры регулирования». Сравнили, как устанавливают цены в Европе и Беларуси.

Как получится, если работать получится – будем работать. У нас это же рынок, все равно низкие цены. Небольшая наценка у нас.

Здесь разные менталитеты общества, здесь можно пообщаться. Хочу – беру, хочу – не беру. Нам нравится работать, это замечательно, цены такие же остались. Да, кому-то по ряду позиций придется цены приструнить. Но в большинстве своем продавцы надбавку на товары здесь и так устанавливают меньше разрешенной, иначе конкурировать и зарабатывать просто не получится.

Работаем за 5 % наценки здесь. У нас конкуренция большая. Я покупаю товар за 8 рублей, а продаю за 8,50. Без истерики с новой системой ценообразования пытаются разобраться и бизнесмены, работающие в крупных торговых центрах. Предпринимательница из Могилева продажей чая и кофе занимается не один десяток лет. Топать ногой и уходить причин нет. Нужно перестраиваться, обсуждать, задавать вопросы.

Светлана Борисова, индивидуальный предприниматель:

Закрываться не буду. Я посвятила половину своей жизни. Уйдем отсюда, потеряем место, никто никуда не возьмет. Я считаю, что нет, не надо убегать от проблемы, их надо задавать. Надо стучаться, первое, к арендодателям, объяснять. Взаимодействовать с органами госуправления, которые приглашают нас на все площадки, слышат нас. Записывают вопросы, проводятся в виде конференций, задают вопросы от нашего имени. Я как это понимаю: надо создать рабочую группу с каждой группы товара. Взять предпринимателя с рынка, предпринимателя с торгового центра, сесть за стол с работниками Министерства антимонопольного регулирования, подойти к каждой группе товара и проработать ее.

Вопросы у бизнеса нововведения вызвали самые разные. Только по линии МАРТ поступило около шести тысяч обращений. У кого-то эмоциональные порывы, кто-то невнимательно прочитал документ и недопонял, а кто-то действительно заметил пробел в узком вопросе. Чиновники разбирают каждое обращение, разъясняют, консультируют, успокаивают онлайн и офлайн. Но главное – готовы при объективной необходимости корректировать и детализировать правила. Головченко о системе регулирования цен: нельзя говорить о том, что это временно, отменят. Никто ничего не отменит. Читайте здесь.

Андрей Копыток, председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства:

Конфедерация, общественная приемная наша работает в круглосуточном режиме. Нет катастрофических последствий, забастовок каких-то, предприниматели выходят все на работу, советуются с инкубаторами, технопарками.