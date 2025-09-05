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6 сентября ХК «Динамо-Шинник» начнёт новый сезон МХЛ на домашней арене

05 сентября 2025 19:40
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5 сентября стартовал 18-й сезон КХЛ. В матче открытия сошлись действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» и вице-чемпион «Трактор» из Челябинска, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

А уже завтра, 6 сентября, белорусский представитель в Молодежной лиге «Динамо-Шинник» вступит в новый розыгрыш. Нашим парням предстоит играть в элитном Золотом дивизионе. Первый поединок команда проведет на льду «Бобруйск-Арены», в гости пожалует «Тайфун» из Владивостока. Организаторы приложили немало усилий, чтобы первый аккорд стал запоминающимся и для игроков, и для болельщиков. 

6 сентября ХК «Динамо-Шинник» начнёт новый сезон МХЛ на домашней арене-2

Виктория Любомирова, заместитель начальника отдела маркетинга ХК «Динамо-Минск»:
Все болельщики почувствуют, что такое слоган «Больше хоккея», потому что действительно матчи минского «Динамо» – это давно уже не только про хоккей, это про настоящие эмоции, про непередаваемую атмосферу, про интересные, веселые конкурсы. Всех ждем 6 сентября в 16:50 на «Бобруйск-Арене», чтобы вы сами увидели это невероятное шоу. 

В новый сезон «бобры» вступили под руководством Евгения Летова. Капитаном команды был назначен защитник Александр Яценко. Его ассистентами стали Арсений Елисеев и Дмитрий Хобян.

# Виктория Любомирова # Хоккей

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