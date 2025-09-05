6 сентября ХК «Динамо-Шинник» начнёт новый сезон МХЛ на домашней арене

А уже завтра, 6 сентября, белорусский представитель в Молодежной лиге «Динамо-Шинник» вступит в новый розыгрыш. Нашим парням предстоит играть в элитном Золотом дивизионе. Первый поединок команда проведет на льду «Бобруйск-Арены», в гости пожалует «Тайфун» из Владивостока. Организаторы приложили немало усилий, чтобы первый аккорд стал запоминающимся и для игроков, и для болельщиков.

Виктория Любомирова, заместитель начальника отдела маркетинга ХК «Динамо-Минск»:

Все болельщики почувствуют, что такое слоган «Больше хоккея», потому что действительно матчи минского «Динамо» – это давно уже не только про хоккей, это про настоящие эмоции, про непередаваемую атмосферу, про интересные, веселые конкурсы. Всех ждем 6 сентября в 16:50 на «Бобруйск-Арене», чтобы вы сами увидели это невероятное шоу.

В новый сезон «бобры» вступили под руководством Евгения Летова. Капитаном команды был назначен защитник Александр Яценко. Его ассистентами стали Арсений Елисеев и Дмитрий Хобян.