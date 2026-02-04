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«Минчанка-2» с победы начала выступление на этапе Молодёжной лиги России

04 февраля 2026 18:18
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Волейболистки «Минчанки-2» одержали победу в первом поединке седьмого этапа регулярного чемпионата Молодежной лиги России. Наши девушки встречались с командой «Динамо-Академия» из Москвы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый сет подопечные Ольги Пальчевской проиграли – 23:25, однако затем переломили ход противостояния, захватили лидерство и были сильнее в каждом из последующих игровых отрезков: 25:16, 26:24, 25:16. Как итог – виктория с результатом 3:1 по партиям. Со старта сезона в активе отечественного представителя в лиге 53 очка, наши спортсменки идут в числе фавориток текущего розыгрыша.

# Волейбол

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