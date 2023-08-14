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Беларусь лидирует по росту промышленного производства в ЕАЭС

14 августа 2023 17:01
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По данным Евразийской экономической комиссии, за полгода промпроизводство в странах объединения выросло в сравнении с аналогичным периодом 2022-го почти на 3 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общая сумма превысила 620 миллиардов долларов.

Беларусь лидирует по росту промышленного производства в ЕАЭС-1

В объемах прибавляют все государства-участники, но лучшие показатели у нашей страны – плюс 6 %. Формируя почти треть ВВП страны, промышленность также составляет подавляющий объем экспорта товаров и отвечает за занятость четверти рынка труда. Рост промышленного производства напрямую влияет на состояние национальной экономики. В условиях действия санкций обновлять промпроизводства и быть конкурентоспособными – значит оперативно принимать грамотные управленческие решения и гибко реагировать на изменения конъюнктуры мирового рынка.

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# ЕАЭС # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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