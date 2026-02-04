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Резервисты минского «Динамо» проиграли ПСЖ в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА

04 февраля 2026 18:16
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Резервисты минского «Динамо» проиграли сверстникам из «Пари Сен-Жермен» в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА. Поединок состоялся в столице Франции и прошел под полным контролем хозяев поля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Уже в первом тайме соперники обеспечили себе комфортное преимущество в два мяча, а после перерыва успех закрепили, еще дважды поразив наши ворота, оставив при этом свои владения на замке. Как итог – разгромные 0:4.

Тем не менее подопечные Сергея Яромко могут занести выступление на турнире в свой актив. Они впервые пробились в данную стадию соревнований, преодолев три квалификационных барьера, причем все игры динамовцы провели на выезде. Наши парни победили футболистов казахстанского «Ордабасы», болгарского «Лудогорца» и тбилисского «Динамо».

# Футбол

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