Музей выдающихся женщин района работает в гимназии Калинковичей

Наши женщины – это талантливые врачи, педагоги, руководительницы и матери-героини, которые активно проявляют себя в любой сфере и добиваются значимых профессиональных высот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Собрать уникальную экспозицию о выдающихся уроженках района решили в калинковичской гимназии. Предметов и информации оказалось столько, что получилось открыть полноценный музей, который посещают не только ученики, но и многочисленные гости.

В 1984 году Наталья Зобова приняла смелое решение: отправилась в Афганистан, чтобы исполнить интернациональный долг. Работник культуры, она взяла на себя обязанности военной медсестры, ухаживала за бойцами в полевом госпитале. Наталья Зобова, ветеран войны в Афганистане:

Высоко в горах находился наш гарнизон, далеко от населенных пунктов каких-то. Уже сегодня я понимаю, что настолько там было страшно. Самые большие отделения были инфекционные. И вот я работала в отделении «Вторая инфекция», где лечили брюшной тиф. Поступало тогда очень много тяжелых. И вот там нужно было бороться за их жизнь, что мы всем отделением и делали.

Несмотря на все ужасы войны, она всегда находила добрые слова, чтобы поддержать солдат, дать им надежду на выздоровление. История Натальи Зобовой – одна из многих, которые бережно хранят стены музея калинковичской гимназии. Собирать экспозицию, посвященную женщинам, начали в 2006 году.

Светлана Канаш, учитель истории гимназии г. Калинковичи, руководитель музея «Славные женщины, матери»:

Год был назван Годом матери, и поэтому название музея как-то само по себе не вызвало каких-то дискуссий. Сразу назвали «Славные женщины, матери». Поводом для создания музея послужила обычная справка, которая была просто найдена в макулатуре. И вот тогда как-то решили, что музей Великой Отечественной войны есть, музей этнографический есть, а вот музея, посвященного женщине-матери, женщине-труженице, как-то на тот момент не было вообще в Беларуси.