Гриц: большинство людей могут быть уверены в сохранении уровня жизни, несмотря на рост доллара

Санкционный антидот. Как уже устоявшаяся программа импортозамещения оказалась козырем в белорусском экономическом рукаве? Почему «Сделано в Беларуси» – бренд, за который не стыдно? И почему промышленные амбиции – дело не зазорное? На площадке ток-шоу « По существу » вместе с гостями программы будем искать ответы и разберем, что же такое экономический патриотизм.

Кирилл Казаков, СТВ: Чего нам ждать от этой всей истории? Многие рассказывают о том, что все равно есть критический импорт. Мы на самом деле замечаем, что мы за эти два года после такого серьезного санкционного давления на Россию и нас как союзника сделали многое, чтобы заменить белорусскими товарами импортное на полке. И все-таки, что нас может ждать?

Георгий Гриц, экономический аналитик: Я бы здесь радикально разделил группы потребителей. Одна группа потребителей – это люди, население. А вторая – это юрлица. И юрлица более формируют платежный баланс, спрос на валюту. У них совершенно другие масштабы приобретения валюты. С этой точки зрения со второй группой потребителей мы видим, что переориентировались региональные партнерские отношения. Ушла Украина, вообще напрочь ушла. Евросоюз – там 95 % по отношению к предыдущим поставкам. Возникли новые рынки. В Юго-Восточной Африке уже юань появился. С этой точки зрения, если мы видим инфляцию в странах Европы 10 % и выше (в разных странах разная), кстати, инфляция в Беларуси – 4 % и менее, в России тоже, говорят, нарастает, а юань – порядка 1-1,5 %. Поэтому надо ожидать всплески на валютном рынке. Но какой-то такой ух-ах новых потрясений я бы не ждал. Это скорее планируемое, ожидаемое потрясение. И рост доллара к российскому – 101 сегодня. И белорусский рубль, потому что там 60 % белорусских рублей корзина валют российская. Но это данность, так называемые валютные риски, с ними надо бороться.

Алена Сырова, СТВ: Мы больше поговорим с вами о физических лицах. Нас волнует что? Нас волнуют цены в магазине, чтобы была возможность пойти купить все то, что мне хочется. Мы часто говорим, а что если, фантазируя о будущем. У меня вопрос ретроспективный. Помните то совещание, когда глава государства довольно жестко потребовал заняться регулированием цен. Если бы тогда, именно в тот момент, этого не произошло, то сейчас какая бы у нас ситуация была?

Георгий Гриц:

Однозначно уровня инфляции, который сейчас есть, не было бы. Вне сомнения. Я бы тут еще раз подтвердил оценку главы государства, что регулирование цен со стороны государства – это не какое-то белорусское ноу-хау. Это и в Германии есть, и в Европе, и в Америке. Просто это подается так, что у нас диктатура и там приходит кто-то, или персонально Александр Григорьевич, и рубает шашкой. Еще раз говорю, что сегодня те же ритейлы не слишком бедствуют, и банки не слишком бедствуют. В принципе, это совершенно правильное решение было. Сегодня не до жиру, быть бы живы в хорошем смысле. Другое дело, что я бы затронул вопрос немного шире. Есть такое понятие – потребительская корзина. Наверное, большинство людей волнует именно «чарка-шкварка». И с этой точки зрения, с точки зрения потребительской корзины продуктов питания, одежды – средств общечеловеческого жизнеобеспечения – доля белорусской продукции составляет 70 % минимум. Поэтому да, действительно, импорт подорожает. Но не красная икра, а какие-нибудь ананасы, цитрусовые.

Алена Сырова:

То, чего у нас нет.

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Красная икра подешевела.

Георгий Гриц:

Но большинство людей все-таки однозначно могут быть уверены в сохранении уровня жизни, который мы сегодня имеем.