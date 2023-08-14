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Новости экономики за 14.08.2023

14 августа 2023 17:01
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Иностранные инвесторы продолжают финансирование белорусской экономики: за полгода вложили несколько миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие проекты наиболее привлекательны? Как идет газификация населенных пунктов в сельской местности и почему рост промышленного производства напрямую влияет на состояние национальной экономики?

Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская

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