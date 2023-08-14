Ректор ВГУ: Китай стал вытеснять белорусский экспорт в Россию по многим позициям

Санкционный антидот. Как уже устоявшаяся программа импортозамещения оказалась козырем в белорусском экономическом рукаве? Почему «Сделано в Беларуси» – бренд, за который не стыдно? И почему промышленные амбиции – дело не зазорное? На площадке ток-шоу «По существу» вместе с гостями программы будем искать ответы и разберем, что же такое экономический патриотизм. Доктор экономических наук объяснила, почему белорусы не скупают доллары, как раньше.

Кирилл Казаков, СТВ:

Может быть, нам действительно начать уже юани покупать? Я почему этот вопрос задаю? Мы больше пользуемся публичной информацией в плане того, что наши субъекты хозяйствования переходят на взаиморасчеты в местных валютах. И очень часто многие говорят: хорошо, мы начинаем с Индией торговать в рупиях, в Турции на лиру переходим, в Китай с юанями. А потом куда эти деньги девать? Ведь тот же самый критический импорт надо покупать за доллары. Может, тогда все это попусту? Вся эта шумиха публичная или в этом есть толк?

Валентина Богатырева, ректор ВГУ имени П.М. Машерова, доктор экономических наук:

Вы уже дали многие ответы. Смотрите, конечно, для нас очень важно, чтобы мы прирастали с точки зрения валюты. Но и занимали бы свои рынки для реализации. Что касается доллара, мы уже сделали очень много достаточно правильных шагов, чтобы это не было превалирующей валютой в наших расчетах. Что касается Китая, то Китай – это, ровно как и Российская Федерация, для нас стратегический партнер. И мы сегодня замечаем, когда анализируем рынок нашего экспорта, который мы отправляем, допустим, в Российскую Федерацию, ведь там по многим позициям Китай уже стал нас вытеснять. И об этом тоже нужно думать, говоря о юанях. Что, мне казалось, сегодня очень важно обсуждать? Когда мы с вами говорим о валюте, о том, какой вид валюты избрать, когда говорим в принципе о расчетах, мы должны очень четко понимать, а куда мы стремимся, что мы хотим получить в итоге? А мне кажется, в итоге, рассматривая тему импортозамещения, тему санкционного давления и санкций в принципе, вот я посмотрела календарь санкций – и, знаете, 15 листов убористого шрифта. Кирилл Казаков:

С 1996 года мы под санкциями.