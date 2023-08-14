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Доктор экономических наук объяснила, почему белорусы не скупают доллары, как раньше

14 августа 2023 16:05
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Санкционный антидот. Как уже устоявшаяся программа импортозамещения оказалась козырем в белорусском экономическом рукаве? Почему «Сделано в Беларуси» – бренд, за который не стыдно? И почему промышленные амбиции – дело не зазорное? На площадке ток-шоу «По существу» вместе с гостями программы будем искать ответы и разберем, что же такое экономический патриотизм.

Доктор экономических наук объяснила, почему белорусы не скупают доллары, как раньше-1

Кирилл Казаков, СТВ:
Почему мы сегодня в темном? Говорим о том, что плачем по валютному рынку. Каждый день новые сводки с валютного фронта. Россияне сегодня рассказывают, что доллар по 100, теперь по 98. У нас там 3 рубля, 3,2. Знаете, когда это было год назад, я заметил, что впервые белорусы не побежали в обменники, как-то успокоились. Вот и сейчас такая же ситуация. Да, ситуация есть. Это, вроде, рыночный курс. Читаешь Telegram-каналы, слушаешь экспертов. Все объясняют, что так бывает, это проходит, ситуация не критичная. И я у вас спросил: а что делать с долларом? А вы сказали: что, он вам нужен? Давайте начнем с этой бытовой экономики. Что делать с долларом? Идти ли их сдавать?

Доктор экономических наук объяснила, почему белорусы не скупают доллары, как раньше-4

Ирина Новикова, доктор экономических наук:
Дело в том, что я уже рассказывала, что все деньги выполняют пять функций. Одна из функций – средство накопления. И когда у нас была высокая инфляция, люди не знали, как сохранить свои деньги. В рублях было тяжело – идет инфляция. А доллар был своего рода инструментом по сохранению своих сбережений. Это было правильно. Кроме того, если говорить о молодежи, для чего были нужны доллары? Чтобы поехать куда-то, летом отдохнуть и так далее. А на сегодня, когда у вас импортозамещение, санкции и так далее, когда не особо хочется ехать – то, что в Турции, мы видим, происходит… Поэтому, с одной стороны, перестали нуждаться в таком количестве долларов. А с другой стороны, практически все мы можем купить на рубли. Вы не против?

Алена Сырова, СТВ:
Все-таки мы говорим о том, что импортные товары у нас так или иначе сохраняются.

Ирина Новикова:
Но мы же в рублях их покупаем!

Алена Сырова:
Но понятное дело, что отдельная часть населения ожидает того, что цены на импортные товары могут повыситься.

Доктор экономических наук объяснила, почему белорусы не скупают доллары, как раньше-7

Ирина Новикова:
Конечно, они и повышаются. Потому что меняется логистика. В любом случае я считала, что по некоторым товарам где-то 7-10 % повышение. То, что я покупала, предположим, до этих событий, стоило столько-то по нескольким товарам, 7-10 %. Вы посмотрите, стоят автомобили на границе – раз. Это затраты, это нужно компенсировать даже тому же водителю. Вот и возрастает соответственно из-за изменения логистики. Не говоря уже о том, что если возить вообще далеко придется. Здесь, кстати, можно поговорить о том, что если Россия запустит Северный морской путь, то он сокращает время поступления товаров из Юго-Восточной Азии на 30 %. Это значительно дешевле, чем через Суэцкий канал – это раз. А второе – возле Суэцкого канала пираты.

Кирилл Казаков:
Как в книжке Жюль Верна.

Ирина Новикова:
А в Северном Ледовитом океане их нет. А так пираты есть, грабят же судна.

# Ситуация на валютном рынке Беларуси # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Ирина Новикова # Фотофакт

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