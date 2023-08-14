Доктор экономических наук объяснила, почему белорусы не скупают доллары, как раньше

Санкционный антидот. Как уже устоявшаяся программа импортозамещения оказалась козырем в белорусском экономическом рукаве? Почему «Сделано в Беларуси» – бренд, за который не стыдно? И почему промышленные амбиции – дело не зазорное? На площадке ток-шоу « По существу » вместе с гостями программы будем искать ответы и разберем, что же такое экономический патриотизм.

Кирилл Казаков, СТВ: Почему мы сегодня в темном? Говорим о том, что плачем по валютному рынку. Каждый день новые сводки с валютного фронта. Россияне сегодня рассказывают, что доллар по 100, теперь по 98. У нас там 3 рубля, 3,2. Знаете, когда это было год назад, я заметил, что впервые белорусы не побежали в обменники, как-то успокоились. Вот и сейчас такая же ситуация. Да, ситуация есть. Это, вроде, рыночный курс. Читаешь Telegram-каналы, слушаешь экспертов. Все объясняют, что так бывает, это проходит, ситуация не критичная. И я у вас спросил: а что делать с долларом? А вы сказали: что, он вам нужен? Давайте начнем с этой бытовой экономики. Что делать с долларом? Идти ли их сдавать?

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Дело в том, что я уже рассказывала, что все деньги выполняют пять функций. Одна из функций – средство накопления. И когда у нас была высокая инфляция, люди не знали, как сохранить свои деньги. В рублях было тяжело – идет инфляция. А доллар был своего рода инструментом по сохранению своих сбережений. Это было правильно. Кроме того, если говорить о молодежи, для чего были нужны доллары? Чтобы поехать куда-то, летом отдохнуть и так далее. А на сегодня, когда у вас импортозамещение, санкции и так далее, когда не особо хочется ехать – то, что в Турции, мы видим, происходит… Поэтому, с одной стороны, перестали нуждаться в таком количестве долларов. А с другой стороны, практически все мы можем купить на рубли. Вы не против?

Алена Сырова, СТВ:

Все-таки мы говорим о том, что импортные товары у нас так или иначе сохраняются.

Ирина Новикова:

Но мы же в рублях их покупаем!

Алена Сырова:

Но понятное дело, что отдельная часть населения ожидает того, что цены на импортные товары могут повыситься.