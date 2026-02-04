«Кубок Будущего» – молодёжная сборная Беларуси по хоккею с победы стартовала на турнире в Минске

На льду столичной «Чижовка-Арены» стартовал традиционный международный турнир по хоккею «Кубок Будущего», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сильнейшего определяли команды Беларуси и России, составленные из игроков до 18 лет.

Открыла программу соревнований встреча нашей молодежной дружины с российскими юниорами. Первая 20-минутка завершилась с минимальным преимуществом гостей, во втором периоде земляки не только восстановили паритет, но и вышли вперед – отличились Артем Капустин и Богдан Белкин.

Однако в заключительной трети оппоненты вновь вернули интригу в противостояние. Игра перешла в овертайм, а затем и в серию буллитов, которая растянулась на 20 раундов. Победу команде Андрея Михалева принес точный бросок Ильи Лахнова. Как итог виктория – 3:2.

Андрей Михалев, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею:

Всегда первая игра складывается так удачно. Мы, может быть, в прошлых сезонах удачно забивали. А сейчас у нас не получилось этого. Веселый хоккей был. Сделаем правильные выводы. Все только начинается. Хорошо, что может быть такая игра. Нас чуть-чуть остудили. На бумаге мы фавориты, а на самом деле нам показали, что нужно играть в хоккей.

Турнир пройдет в круговом формате. Следующие матчи основного розыгрыша состоятся 6 и 7 февраля, а завтра участники определят сильнейших в формате 3х3.