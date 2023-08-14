Прямой эфир

Иностранные инвесторы вложили в экономику Беларуси 4,5 млрд долларов за полгода

14 августа 2023 17:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Иностранные инвесторы вложили в экономику Беларуси 4,5 миллиарда долларов в первом полугодии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным Белстата, это на 5 % больше, чем на тот же период 2022 года.

Иностранные инвесторы вложили в экономику Беларуси 4,5 млрд долларов за полгода-1

Из всех поступивших инвестиций на долю прямых пришлось почти 80 %. Прямые иностранные инвестиции на чистой основе – это один из качественных показателей развития Беларуси. Говоря простым языком, такие инвестиции остаются в экономике и не вывозятся. Проекты, в реализацию которых вкладываются инвесторы, разноплановые: от деревообработки и легкой промышленности до переработки продукции сельского хозяйства и сферы нефтехимии.

О других новостях экономики за 14 августа читайте здесь.

# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси построили 335 км газопроводов в первом полугодии 2023-го
14 августа 2023 17:00

В Беларуси построили 335 км газопроводов в первом полугодии 2023-го

Новые автобусы МАЗ отправятся в портовый город на Дальний Восток
14 августа 2023 17:00

Новые автобусы МАЗ отправятся в портовый город на Дальний Восток

Ректор ВГУ: Китай стал вытеснять белорусский экспорт в Россию по многим позициям
14 августа 2023 16:44

Ректор ВГУ: Китай стал вытеснять белорусский экспорт в Россию по многим позициям