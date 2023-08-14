Иностранные инвесторы вложили в экономику Беларуси 4,5 млрд долларов за полгода

Иностранные инвесторы вложили в экономику Беларуси 4,5 миллиарда долларов в первом полугодии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным Белстата, это на 5 % больше, чем на тот же период 2022 года.

Из всех поступивших инвестиций на долю прямых пришлось почти 80 %. Прямые иностранные инвестиции на чистой основе – это один из качественных показателей развития Беларуси. Говоря простым языком, такие инвестиции остаются в экономике и не вывозятся. Проекты, в реализацию которых вкладываются инвесторы, разноплановые: от деревообработки и легкой промышленности до переработки продукции сельского хозяйства и сферы нефтехимии.