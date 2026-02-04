«МЛ Витебск» победил в четвёртом предсезонном спарринге

В преддверии нового розыгрыша белорусские клубы проверяют свои силы в товарищеских матчах. Действующий чемпион «МЛ Витебск» одержал четвертую победу в предсезонных спаррингах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Противостояние состоялось в Минске. Команда взяла верх над возвратившимся в элитный дивизион могилевским «Днепром». Подопечные Михаила Мартиновича обеспечили себе комфортный задел уже в первом тайме. Точными ударами отметились Никита Глушков, Даниил Галята, а также новобранец дружины Бассеку Диабате, реализовавший пенальти. После перерыва Тимофей Мартынов сократил отставание. Однако солидную разницу в счете восстановил Марк Буланов. Уверенные 4:1 в пользу коллектива из Витебска.