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Новый футбольный сезон в Беларуси откроется традиционно матчем за Суперкубок

04 февраля 2026 20:07
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Новый футбольный сезон в Беларуси откроется традиционно матчем за Суперкубок, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Поединок за первый трофей игрового года состоится 28 февраля на поле столичного стадиона «Динамо-Юни».

За титул поведут борьбу – победитель национального первенства «МЛ Витебск» и обладатель Кубка – гродненский «Неман». Точное время станет известно позднее. Баталии в рамках чемпионата страны стартуют в марте – с 20 по 22 будет сыгран первый тур, а завершится розыгрыш 29 ноября. Всего за золотые награды Высшей лиги поспорят 16 команд, которые сыграют в два круга – матчи дома и на выезде.

# Футбол

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