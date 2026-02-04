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«Мешков Брест» победил СКА в чемпионате Беларуси по гандболу

04 февраля 2026 20:09
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СКА и «Мешков Брест» вновь сошлись в очном противостоянии в рамках чемпионата Беларуси по гандболу. Поединок прошел в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дружины традиционно продемонстрировали плотную борьбу и сохраняли интригу на протяжении всей дуэли. Однако к перерыву минимальным преимуществом владели «армейцы». После возобновления игры брестчане быстро нивелировали отрыв. 

Команды поочередно вырывались вперед, но последнее слово осталось за гостями, они и вырвали викторию за секунду до финальной сирены – 28:27. Таким образом, команда Эдуарда Кокшарова выиграла второе подряд белорусское «класико» и единолично возглавила таблицу текущего розыгрыша. В следующий раз принципиальные соперники сыграют друг против друга в Бресте 11 марта.

# Гандбол

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