«Мешков Брест» победил СКА в чемпионате Беларуси по гандболу

СКА и «Мешков Брест» вновь сошлись в очном противостоянии в рамках чемпионата Беларуси по гандболу. Поединок прошел в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дружины традиционно продемонстрировали плотную борьбу и сохраняли интригу на протяжении всей дуэли. Однако к перерыву минимальным преимуществом владели «армейцы». После возобновления игры брестчане быстро нивелировали отрыв.

Команды поочередно вырывались вперед, но последнее слово осталось за гостями, они и вырвали викторию за секунду до финальной сирены – 28:27. Таким образом, команда Эдуарда Кокшарова выиграла второе подряд белорусское «класико» и единолично возглавила таблицу текущего розыгрыша. В следующий раз принципиальные соперники сыграют друг против друга в Бресте 11 марта.