США ввели ограничения на экспорт запчастей для российских самолётов. Вот что предложил Китай

Китай готов поставлять российским авиакомпаниям запчасти для самолетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Китай готов поставлять российским авиакомпаниям запчасти для самолетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чжан Ханьхуэй, посол КНР в России:
Мы готовы поставлять в РФ запчасти, мы организуем такое сотрудничество. Сейчас авиакомпании работают над этим, у них есть определенные каналы, никаких ограничений со стороны Китая нет.
США ввели ограничения на экспорт в Россию товаров авиационной отрасли. Все самолеты, имеющие в своем составе более 25 % деталей американского производства, должны получать специальную лицензию, если их будут ввозить в РФ или Беларусь. Российские власти в ответ разрешили отечественным перевозчикам продолжить эксплуатировать самолеты, взятые в лизинг или аренду у иностранных компаний.
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