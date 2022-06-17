США ввели ограничения на экспорт запчастей для российских самолётов. Вот что предложил Китай

Чжан Ханьхуэй, посол КНР в России:

Мы готовы поставлять в РФ запчасти, мы организуем такое сотрудничество. Сейчас авиакомпании работают над этим, у них есть определенные каналы, никаких ограничений со стороны Китая нет.

США ввели ограничения на экспорт в Россию товаров авиационной отрасли. Все самолеты, имеющие в своем составе более 25 % деталей американского производства, должны получать специальную лицензию, если их будут ввозить в РФ или Беларусь. Российские власти в ответ разрешили отечественным перевозчикам продолжить эксплуатировать самолеты, взятые в лизинг или аренду у иностранных компаний.