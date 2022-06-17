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Египетские трейдеры изучат опыт белорусов в сфере биржевой торговли

17 июня 2022 15:29
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Египетская товарная биржа изучит технологии и опыт БУТБ в сфере биржевой торговли. В том числе особенности работы площадки импортозамещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Египетские трейдеры изучат опыт белорусов в сфере биржевой торговли-1

Об этом стороны договорились по итогам онлайн-встречи руководства двух бирж. Особенности ценообразования, принципы формирования электронных каталогов товаров и инструменты контроля за исполнением сделок – египетские трейдеры готовы перенять некоторые технологические и организационные решения, которые помогут повысить эффективность работы торговой платформы.

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# Беларусь-Египет # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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