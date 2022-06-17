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Беларусь на выставке Iran Agrofood. Чем будем удивлять зарубежных гостей?

17 июня 2022 15:36
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Новости Беларуси. Национальная экспозиция Беларуси представлена на Международной выставке сельского хозяйства и пищевой промышленности в Иране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь на выставке Iran Agrofood. Чем будем удивлять зарубежных гостей?-1

Мероприятие охватывает всю цепочку производства: от оборудования до готовой продукции. Нашим производителям есть чем удивить и заинтересовать гостей форума. Уникальные разработки в области пищевой промышленности: технологии изготовления овощных консервов, детского питания, напитков из натурального сырья.

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# Выставки в Беларуси и мире # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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