Исторический рекорд экспорта! Как Беларусь добилась успеха в сфере АПК и что происходит в ЕС?

Наша деревня меняется на глазах. Ручной труд уходит в прошлое, а современное агропроизводство окончательно превращается в высокотехнологичную индустрию. Сегодня в Беларуси работает почти 3 тысячи молочных ферм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Данные Белстата подтверждают: ставка на технологии себя оправдала. Чуть больше половины всех хозяйств страны – это новые, высокотехнологичные комплексы. Именно они сегодня обеспечивают основные объемы производства.

Продуктивность коров на современных МТК в среднем на 363 килограмма выше, чем при классических подходах. В целом за первое полугодие производство молока в Беларуси уже выросло на 2,9 %, превысив планку в 4,6 миллиона тонн. Инвестиции в отрасль возвращаются валютными поступлениями – по итогам 2025 года выручка от поставок продукции АПК за рубеж достигла исторического рекорда в 10 миллиардов долларов. Белорусские аграрии осваивают новые технологии в животноводстве.

Пока Беларусь планомерно инвестирует в автоматизацию, строит новые комплексы и защищает своих аграриев, по ту сторону границы разворачивается настоящая драма. Под лозунгами «зеленого перехода» и борьбы за экологию Брюссель фактически уничтожает собственное сельское хозяйство. Нелепые климатические квоты Евросоюза требуют от фермеров Германии, Польши и Франции искусственно сокращать поголовье скота. И все это ради мифической «углеродной нейтральности». К этому добавились отмена льгот на дизельное топливо, резкое удорожание удобрений и бесконечные забастовки, которые парализуют европейские мегаполисы. Из-за роста цен на энергоресурсы и отмены субсидий убытки фермеров в Евросоюзе только за последний год превысили 25 миллиардов евро. Как итог – в Германии и Франции закрылась каждая 10-я ферма.