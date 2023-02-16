Новости экономики за 16.02.2023

Ширится круг резидентов Узбекистана, использующих белорусскую биржевую платформу, чтобы наладить торговлю новыми товарными позициями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минсельхозпрод гарантирует, что страна обеспечит потребности агропромышленного комплекса всеми видами белорусской техники. И в каких странах в 2023 году будут презентованы отечественные продукты питания? Экономическая картина дня в деловом обзоре Натальи Надольской. БЕЛАРУСЬ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В КРУПНЕЙШЕЙ ВЫСТАВКЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ СТРАН ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА Представители 15 перерабатывающих предприятий Беларуси направились в Дубай для участия в самой популярной в мире выставке продуктов питания и напитков GulFood. Крупнейшее на планете ежегодное отраслевое событие привлекает внимание лидеров индустрии, успешных производителей, импортеров, дистрибьюторов продовольствия, рестораторов, пользуется огромной популярностью у посетителей из стран Персидского залива.

Укрепить свои позиции на рынках других стран, подтвердить высокое качество выпускаемой продукции – стратегическая задача для белорусских переработчиков. В течение года наши предприятия примут участие в продуктовых выставках в Узбекистане, Азербайджане, Казахстане, Сингапуре, Китае, Южной Корее, Монголии, Алжире, Анголе и Зимбабве. Сумма сделок узбекских компаний на белорусской биржевой площадке выросла в 29 раз за год. Подробнее здесь. МИНСЕЛЬХОЗПРОД: БЕЛАРУСЬ МОЖЕТ ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧИТЬ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО СВОЕЙ ТЕХНИКОЙ Беларусь обеспечивает потребности агропромышленного комплекса всеми видами своей техники. Мощностей машиностроительных заводов достаточно.

По данным Минсельхозпрода, за 2022 год сельхозпредприятия приобрели около 8 тысяч единиц сельскохозяйственной техники на более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. В том числе более 1 600 тракторов, 550 зерноуборочных и 150 кормоуборочных комбайнов. Все это позволяет проводить сельхозработы в оптимальные сроки. В ЕС НЕ СМОГЛИ СОГЛАСОВАТЬ ОЧЕРЕДНОЙ ПАКЕТ САНКЦИЙ ИЗ-ЗА РАЗНОГЛАСИЙ ПО КАУЧУКУ В ЕС не смогли согласовать очередной пакет санкций против России. Поводом для разногласий стал синтетический каучук. Италия и Германия выступили против ограничения импорта важного сырья для европейских производителей автомобильных шин каучука.