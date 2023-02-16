Новости экономики за 16.02.2023
Ширится круг резидентов Узбекистана, использующих белорусскую биржевую платформу, чтобы наладить торговлю новыми товарными позициями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минсельхозпрод гарантирует, что страна обеспечит потребности агропромышленного комплекса всеми видами белорусской техники. И в каких странах в 2023 году будут презентованы отечественные продукты питания?
Экономическая картина дня в деловом обзоре Натальи Надольской.
БЕЛАРУСЬ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В КРУПНЕЙШЕЙ ВЫСТАВКЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ СТРАН ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА
Представители 15 перерабатывающих предприятий Беларуси направились в Дубай для участия в самой популярной в мире выставке продуктов питания и напитков GulFood. Крупнейшее на планете ежегодное отраслевое событие привлекает внимание лидеров индустрии, успешных производителей, импортеров, дистрибьюторов продовольствия, рестораторов, пользуется огромной популярностью у посетителей из стран Персидского залива.
Укрепить свои позиции на рынках других стран, подтвердить высокое качество выпускаемой продукции – стратегическая задача для белорусских переработчиков. В течение года наши предприятия примут участие в продуктовых выставках в Узбекистане, Азербайджане, Казахстане, Сингапуре, Китае, Южной Корее, Монголии, Алжире, Анголе и Зимбабве.
Сумма сделок узбекских компаний на белорусской биржевой площадке выросла в 29 раз за год. Подробнее здесь.
МИНСЕЛЬХОЗПРОД: БЕЛАРУСЬ МОЖЕТ ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧИТЬ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО СВОЕЙ ТЕХНИКОЙ
Беларусь обеспечивает потребности агропромышленного комплекса всеми видами своей техники. Мощностей машиностроительных заводов достаточно.
По данным Минсельхозпрода, за 2022 год сельхозпредприятия приобрели около 8 тысяч единиц сельскохозяйственной техники на более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. В том числе более 1 600 тракторов, 550 зерноуборочных и 150 кормоуборочных комбайнов. Все это позволяет проводить сельхозработы в оптимальные сроки.
В ЕС НЕ СМОГЛИ СОГЛАСОВАТЬ ОЧЕРЕДНОЙ ПАКЕТ САНКЦИЙ ИЗ-ЗА РАЗНОГЛАСИЙ ПО КАУЧУКУ
В ЕС не смогли согласовать очередной пакет санкций против России. Поводом для разногласий стал синтетический каучук. Италия и Германия выступили против ограничения импорта важного сырья для европейских производителей автомобильных шин каучука.
И тут прослеживается польский след компании Synthos Group, которая работает над расширением собственного производства каучука. Заводы по производству шин, особенно расположенные в Италии, Германии, Чехии, Венгрии и Румынии, недовольны таким откровенным лоббированием. Их производственный процесс основан на определенных сортах каучука, поставляемых именно из России. В случае полного запрета импорта этим заводам придется искать альтернативу у более удаленных поставщиков и платить более высокую цену, что может привести к убыткам.
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