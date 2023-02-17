Путин на встрече с Лукашенко: меня очень радует, что мы расширяем возможности в области промышленной кооперации

Лукашенко – Путину: «Готовы выйти на производство самолета, который себя хорошо в Украине показывает». Подробности .

Союзные программы с Россией уже выполнены на 80 %. Об этом Александр Лукашенко заявил во время переговоров с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первая личная встреча двух лидеров в 2023 году прошла в подмосковной резиденции Ново-Огарево.

Агрессивную политику в отношении Союзного государства Запад не прекращает, пытаясь все сильнее душить страны санкциями. Но что на деле? Ограничения работают явно не в пользу их инициаторов. Беларусь и Россия смотрят на перспективу. Потенциал Союзного государства необходимо использовать всецело, особенно в промышленной кооперации, уверены лидеры.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Что меня очень радует, мы расширяем возможности в области кооперации, прежде всего промышленной кооперации. Благодаря вашим усилиям за предыдущие десятилетия все это складывается очень эффективно по некоторым отраслям. И мы надеемся на то, что даст хороший результат как для Беларуси, так и для России.

Некоторые барьеры в сотрудничестве между Минском и Москвой еще остаются. Так что работать сторонам есть над чем. На весну планируется заседание Высшего госсовета Союзного государства. И, как отметил Александр Лукашенко, народам обеих стран лидерам будет что сказать. Обсуждать вопросы двусторонней повестки главы государств продолжили без прессы.