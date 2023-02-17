Новости экономики за 17.02.2023

Почему из всех стран «Большой семерки» самые большие проблемы с экономикой у Великобритании? В поставках какой продукции белорусского производства заинтересованы в Астраханской области? Как Россия и Беларусь готовятся к запуску единой системы навигационного отслеживания товаров на территории ЕАЭС? Деловой обзор от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЕЭК СТАРТОВАЛ ЭКСПЕРИМЕНТ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАВИГАЦИОННЫХ ПЛОМБ Беларусь и Россия при поддержке Евразийской экономической комиссии начали эксперимент по применению навигационных пломб. Речь о грузовиках с лесоматериалами и продукцией деревообработки, идущих на экспорт из Беларуси за пределы ЕАЭС через территорию России. Цели у эксперимента две: протестировать применение навигационных пломб на территории двух и более стран ЕАЭС и обеспечить вывоз из России белорусских лесоматериалов в третьи страны. Иными словами, упростить и ускорить процесс доставки грузов получателю. Фактически отслеживать перемещение грузовиков с белорусскими лесоматериалами смогут одновременно и в Беларуси, и в России. В целом эксперимент – своего рода подготовка к запуску единой системы навигационного отслеживания товаров на территории ЕАЭС. Товарооборот Беларуси и Астраханской области вырос на 35 %. Подробности.

СРОК ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ДОХОДОВ ГРАЖДАН ИСТЕКАЕТ 31 МАРТА С 1 января в стране стартовала кампания по декларированию физлицами доходов за 2022 год. Об этом налогоплательщикам напомнили в Министерстве по налогам и сборам. Отчитаться о доходах белорусам необходимо, если в течение прошлого года, к примеру, продали вторую квартиру за 5 лет, второй легковой автомобиль за год, получили подарки не от близких родственников в сумме выше 8 тысяч рублей или получали доходы от источников за пределами Республики Беларусь. Форму налоговой декларации можно скачать на официальном сайте Министерства по налогам и сборам. Принести ее лично в налоговую либо через своего законного представителя. А можно отправить в электронном виде через личный кабинет плательщика. Уплатить налог необходимо не позднее 1 июня 2023 года.