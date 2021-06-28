Казахстан собирается развивать сельское хозяйство. Как в этом могут помочь белорусы?

Новости Беларуси. Про санкции в отношении белорусских предприятий – в студии ток-шоу «По существу». Среди гостей – политологи и руководители предприятий. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

У любого журналиста всегда есть такие глупые вопросы, которые хотят встать в заголовок. Если мы сейчас теряем Европу, привычный рынок, мы имеем рынок России, Китая. Фраза год назад, что «наше мороженое появилось на полках магазинов Китая». Это была легкая сенсация. Где мы сейчас? До какого мы уровня доехали нашими молоком, продуктами, мясом?

Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

У нас география экспорта насчитывает 116 стран, из них европейских – 27, практически всем мы поставляли в свое время продукцию, но здесь разные товарные группы. Например, невыгодно было поставлять в Европу молоко, хотя предприятия сертифицированы, но очень высокие таможенные пошлины, которые просто заграждали путь товарам. Например, сыр дорожал в два раза. Кто его будет покупать в два раза дороже, чем у них производится? Поставлялись определенные товары, которые требовались на том рынке. Мы же активно прорабатывали все последние годы рынок Азии. В первую очередь это огромный рынок, в котором сумасшедший потенциал. Мы сегодня уже работаем с 37 странами азиатского региона. Конечно, флагманом является Китайская Народная Республика, мы растем почти в два раза каждый год. Даже в четыре месяца текущего года уже на 60 % поставили больше товара, 90 миллионов долларов США. В принципе, в каждой стране – в Японии, Корее, Вьетнаме, Сингапуре – везде присутствуют белорусские товары. Страны Африки – активно занимаемся. На «Белагро» приехала целая большая делегация, 40 послов, которые аккредитованы в Москве, их зона действия распространяется на Беларусь. Приняли участие – просто были поражены.

Кирилл Казаков:

Какое количество контрактов на «Белагро»? Алексей Богданов:

Много. Контрактов реально было много. Мы еще собираем эту информацию, сколько их было, насколько они были монетизированы. Современная выставка – это не так, что раз, и столько-то контрактов мы заключили. Это целый процесс до и после. Переговорный процесс на выставке, онлайн-переговоры, я приехал, посмотрел, пощупал, и это всегда выражается в больших цифрах. Но я хотел бы закончить мысль. И Африка, и та же Америка, и азиатский континент, страны Персидского залива, которые никогда не смогут сами себя обеспечить продуктами питания, потому что климат не позволяет, а в Азии нет земель, чтобы просто прокормить тот же скот, чтобы произвести столько мяса или молока. Поэтому белорусские товары будут всегда востребованы. И никакие санкции не повлияют на это.