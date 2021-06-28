«Что дальше – интервенция?» Николай Щёкин о том, что будет после экономических санкций

Новости Беларуси. Про санкции в отношении белорусских предприятий – в студии ток-шоу « По существу ». Среди гостей – политологи и руководители предприятий.

Алена Сырова, СТВ:

Глава государства говорил в Брестской крепости, что сейчас, когда блицкриг не состоялся, нас пытаются уничтожить экономически. Он задал риторический вопрос: что дальше – интервенция? Насколько вероятно, на ваш взгляд, что за экономическим давлением последует некое другое?

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Я думаю, что горячая война в том смысле, в котором она есть, невозможна.

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Логику коллективного Запада сложно проследить. Этот процесс санкционный, который происходит сейчас от Запада, затянулся, причем настолько долго, что они сами сейчас не знают, что применять. Я не исключаю военное разрешение этой ситуации.

Кирилл Казаков:

Война – это продолжение политики.