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«Что дальше – интервенция?» Николай Щёкин о том, что будет после экономических санкций

28 июня 2021 18:15
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Новости Беларуси. Про санкции в отношении белорусских предприятий – в студии ток-шоу «По существу». Среди гостей – политологи и руководители предприятий.

«Что дальше – интервенция?» Николай Щёкин о том, что будет после экономических санкций-1

Алена Сырова, СТВ:
Глава государства говорил в Брестской крепости, что сейчас, когда блицкриг не состоялся, нас пытаются уничтожить экономически. Он задал риторический вопрос: что дальше – интервенция? Насколько вероятно, на ваш взгляд, что за экономическим давлением последует некое другое?

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Я думаю, что горячая война в том смысле, в котором она есть, невозможна.

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Логику коллективного Запада сложно проследить. Этот процесс санкционный, который происходит сейчас от Запада, затянулся, причем настолько долго, что они сами сейчас не знают, что применять. Я не исключаю военное разрешение этой ситуации.

Кирилл Казаков:
Война – это продолжение политики.

«Что дальше – интервенция?» Николай Щёкин о том, что будет после экономических санкций-4

Николай Щекин:
Сложилась такая ситуация геополитическая, что необходима разрядка. В чем она будет? В отмене санкций? Нет, не хотят, упорно не хотят. В иллюзиях? Она будет в разрядке, может быть, даже горячей войной. Может быть, даже не на территории Беларуси. Посмотрите, что сейчас в Черном море произошло. Где-то должно произойти, и тогда тут же будет обнуление всех отношений. Но нам придется терпеть, очень много выдержать сейчас придется. И то, что сейчас с нами пытаются делать, ну, колонии, концлагерем. Но вообще это такая мерзость... Люди зомбированы. Я не понимаю, что они вообще хотят? Давайте уничтожим белорусский народ – дальше что? Ушел Президент – дальше что? Вам легче будет? Уже мы видим, что Прибалтике легче не становится никак.

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# Санкции # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Николай Щекин # Фотофакт

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