Алексей Дзермант: пускай они там бесятся на своём Западе и задушатся, мы не поддадимся

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Александр Шпаковский сказал сразу, как только прозвучал вопрос, страшны ли санкции, что да, страшны. И он говорил, что секторальная экономика, секторальный запрет работы по некоторым предприятиям, в принципе, до конца еще Европой не раскручен, если что, они будут корректировать законодательство.

Новости Беларуси. Про санкции в отношении белорусских предприятий – в студии ток-шоу « По существу ». Среди гостей – политологи и руководители предприятий.

Алексей Дзермант, политолог: Конечно. Европа всегда играет с двух рук. Одной она гладит, привлекает, а другой – бьет до крови и пытается уничтожить, но это старая иезуитская политика, чтобы обмануть туземцев, разыграть их и забрать все ресурсы. Я абсолютно убежден, что в этой ситуации мы должны стоять на своем, но не нужно относиться «шапкозакидательски», это длительная игра, это, по сути, война экономическая и не только. Поэтому здесь нужно рассчитывать свои силы и постепенно уходить от зависимости в тех секторах экономики, где она может быть критичной. Потому что Запад будет дальше давить, они не отступятся, у них настолько сознание поражено своим превосходством. Для них мы вызов, наша страна.

Алексей Дзермант: Абсолютно. Нам нужно постепенно это все делать, находить новые рынки, анализировать внимательно, где у нас есть критическая зависимость, импортозамещение включать, кооперацию промышленную с нашими союзниками, чтобы замещать западные технологии и товары, которые мы можем заместить. Вот в этом должна быть долгосрочная стратегия, это спокойный подход. Война дело такое, требующее научного анализа, спокойного подхода и холодной головы. Эта ситуация – не на один год и не на два, возможно, на десятилетия. Поэтому разворот на Восток, о котором мы сейчас спорим, неизбежен, потому что Запад будет агрессивно атаковать всех, кто не согласен с его политикой.

Кирилл Казаков:

Нас заставляют разворачиваться.

Алексей Дзермант:

Да, но я скажу еще одно. Я внимательно изучал современную историю Ирана. Нужно сказать, что для Ирана санкции оказались животворными, они разработали такие технологии у себя, которые никогда бы в иных ситуациях не смогли бы развить, потому что они бы просто их покупали, снова зависели бы от Запада.

Кирилл Казаков:

Иран под санкциями с 1979 года.

Алексей Дзермант:

Поэтому ничего страшного в этом нет. Мы сможем с нашим потенциалом научным, производственным развить то, что нам необходимо. И пускай они там бесятся на своем Западе и задушатся, мы не поддадимся.

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