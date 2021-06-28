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Глава Emaar Properties: я уверяю всех, что буду продолжать работать в Беларуси и инвестировать

28 июня 2021 18:03
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Новости Беларуси. Вклад инвестиций, рост товарооборота. 28 июня Александр Лукашенко встретился с главой эмиратской компании с мировым именем. Среди ее достижений – самые высокие небоскребы и целые интеллектуальные города. В Беларусь инвестор готов вложить порядка 4 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава Emaar Properties: я уверяю всех, что буду продолжать работать в Беларуси и инвестировать-1

Евгений Пустовой, корреспондент:
На Востоке, конечно, дружественные отношения имеют большое значение. Поэтому и на саммитах Организации исламского сотрудничества из европейских лидеров можно увидеть нашего Президента. Уважают и доверяют.

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Это не просто слова, все монетизировано в товарообороте. Даже в тяжелейший ковидный год он – внимание – подрос. Причем в денежном эквиваленте мы продали в Объединенные Арабские Эмираты в 4,5 раза больше, чем купили. 30-й экономике мира интересны в том числе машины и транспорт. Но главное – понятные правила игры для инвесторов.

Мухаммед аль-Аббар: чувствуем очень большую поддержку в Беларуси, что касается инвестиций и в целом бизнес-климата

Глава Emaar Properties: я уверяю всех, что буду продолжать работать в Беларуси и инвестировать-3

Мухаммед аль-Аббар, исполнительный директор компании Emaar Properties (ОАЭ):
Мне Беларусь очень нравится со всех точек зрения. Мне очень нравится решение Президента не закрывать экономику. Я считаю это самым мудрым решением, которое было принято, по сравнению с другими странами, где страны были закрыты и экономики пострадали. Для инвесторов это очень хороший знак, что экономика работает стабильно. И мы рассматриваем это очень позитивно. Инвестиционный климат в Беларуси и бизнес-обстановка очень стабильны, поэтому я уверяю всех, что буду продолжать работать в Беларуси и инвестировать.

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# Беларусь-ОАЭ # Мухаммед аль-Аббар # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой

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