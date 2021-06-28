«С нетерпением жду начала реализации». Когда подпишут инвестдоговор о строительстве «Северного берега»?

Новости Беларуси. 28 июня Александр Лукашенко встретился с главой эмиратской компании с мировым именем. Среди ее достижений – самые высокие небоскребы и целые интеллектуальные города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Как пример доверия белорусскому инвестклимату – строительство «Северного берега». Стоимость умного города – 4 миллиарда евро. Это не только современное жилье с социальной инфраструктурой. Запланированы Институт искусственного интеллекта, Минский центр международной торговли, спортивные объекты, Национальный выставочный центр. В октябре 2020 года уже заложена памятная капсула под это здание.