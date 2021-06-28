Что пишут латвийские СМИ о событиях в Беларуси? Отвечает жительница Риги

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Алена приехала из Риги. Добиралась она сюда крайне сложно, потому что сухопутные границы закрыты, авиационное сообщение в связи с посадкой Boeing Ryanair было тоже отменено. Поэтому пришлось сначала ехать до Литвы, потом приехать сюда. Это санкции? Ведь с точки зрения латвийского государства это санкции – то, что гражданка Латвии не может приехать к родственникам в Беларусь.

Новости Беларуси. Про санкции в отношении белорусских предприятий – в студии ток-шоу « По существу ». Среди гостей – политологи и руководители предприятий.

Алена Дзиодзина, психолог, жительница Латвии:

Самое интересное – не гражданка Латвии, есть у нас такие люди.

Да, с одной стороны они как будто бы проявили солидарность с гражданским обществом Беларуси, снимая флаг, выдвигая санкции. Но в то же время они совершенно не заметили судеб своих людей. Тех этнических белорусов, которые проживают на территории Латвии. Потому что кто-то, по сути, не видел своих родных уже полтора года из-за ковидных времен.

Алена Сырова, СТВ:

Европейские власти говорят о том, что не хотят ссориться с белорусским народом, они против белорусских властей. А получается, что страдают как раз таки...

Алена Дзиодзина:

Страдают мирные, невинные люди. Да, это показная солидарность.

Алена Сырова:

Наверное, для обычных белорусов санкции, особенно с тем, под каким соусом это преподносится, сродни гибели государства. Почему так воспринимается само слово «санкции»?

Кирилл Казаков:

Как из-за границы видится? Как воспринимается, что пишет пресса?

Алена Дзиодзина:

Латвийская пресса пишет то, что официально принято считать правильным со стороны государства. Государство считает, что в Беларуси происходит притеснение гражданского общества, и СМИ освещают информацию именно с этой точки зрения.