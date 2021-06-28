«Около 800 миллионов долларов». Где и зачем встретятся Александр Лукашенко и Владимир Путин?

Новости Беларуси. Неделя под знаком белорусско-российского сотрудничества. 29 июня стартует Форум регионов Беларуси и России. Он зарекомендовал себя как площадка для укрепления интеграционных связей и подписания новых соглашений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Форум проходит под эгидой верхних палат парламентов двух стран: Совета Республики и Совета Федерации. Формат мероприятия – онлайн (в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в России). В таком же варианте проходила и предыдущая встреча. Однако это не помешало ни общению, ни подписанию новых соглашений. Да и тема самого форума обязывает совершенствовать и внедрять новые формы работы в различные сферы жизни.
У восьмого форума акцент на научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации. Будет работать пять секций. Параллельно пройдет встреча молодых парламентариев.
Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Основное наше мероприятие – пленарное заседание, где примут участие главы двух государств. Планируем, что на форуме будет подписано большое количество договоров и контрактов на сумму около 800 миллионов долларов. Но непосредственно завтра будут подписаны крупные договоры между «Химволокно», нашим БМЗ, «Бобруйскагромашем», то есть это реальные подходы, реальные результаты Форума регионов. Конечно, наработки велись до этого, но сам факт того, что будут подписаны на форуме, говорит о том, что региональное сотрудничество набирает обороты, оно имеет под собой серьезную основу. И, конечно же, приятно, что главы государств поддерживают Форум регионов.
Форум регионов Беларуси и России будет работать три дня – с 29 июня по 1 июля.