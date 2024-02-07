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Караник в Узбекистане: вектор сотрудничества, заданный президентами, находит чёткое понимание на местах

07 февраля 2024 17:37
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Во II Форуме регионов Беларуси и Узбекистана приняли участие более 150 представителей правительства, областей и бизнес-сообщества нашей страны. Точки соприкосновения – от науки до домостроения. А учитывая широкое присутствие регионов, можно говорить о коридоре сотрудничества Запад-Восток. Или Европа-Азия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Караник в Узбекистане: вектор сотрудничества, заданный президентами, находит чёткое понимание на местах-1

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Самое главное, что вектор сотрудничества, заданный президентами, находит четкое понимание на местах, как в Беларуси, так и Узбекистане. Все настроены на углубление конструктивного сотрудничества. Даже те темы, которые мы не планировали обсуждать в рамках форума, сейчас уже входят в стадию конкретной проработки. Это поставка стройматериалов, поставка комплектных домиков нашими лесхозами, причем гродненские лесхозы с гордостью заявили, что один домик в рамках форума уже продали и ведут переговоры на поставку серийную.

Караник в Узбекистане: вектор сотрудничества, заданный президентами, находит чёткое понимание на местах-4

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# Беларусь-Узбекистан # Экономика # Владимир Караник # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко

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