Караник в Узбекистане: вектор сотрудничества, заданный президентами, находит чёткое понимание на местах

Во II Форуме регионов Беларуси и Узбекистана приняли участие более 150 представителей правительства, областей и бизнес-сообщества нашей страны. Точки соприкосновения – от науки до домостроения. А учитывая широкое присутствие регионов, можно говорить о коридоре сотрудничества Запад-Восток. Или Европа-Азия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Самое главное, что вектор сотрудничества, заданный президентами, находит четкое понимание на местах, как в Беларуси, так и Узбекистане. Все настроены на углубление конструктивного сотрудничества. Даже те темы, которые мы не планировали обсуждать в рамках форума, сейчас уже входят в стадию конкретной проработки. Это поставка стройматериалов, поставка комплектных домиков нашими лесхозами, причем гродненские лесхозы с гордостью заявили, что один домик в рамках форума уже продали и ведут переговоры на поставку серийную.