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К концу 2030 года планируется изучить порядка 60% недр Беларуси

05 апреля 2026 13:50
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В Беларуси отмечается День геолога. Это праздник тех, кто посвятил свою жизнь изучению земных богатств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К концу 2030 года планируется изучить порядка 60% недр Беларуси-2

Вопросам ресурсной безопасности у нас уделяется значительное внимание. На данный момент в Беларуси исследовано порядка 43 % недр. К 2030 году этот показатель планируют увеличить до 60 %. Акцент делается на поиск и доразведку месторождений нефти, базальта и гипса.

К концу 2030 года планируется изучить порядка 60% недр Беларуси-4

Карина Налегач, заместитель начальника геологического отдела Научно-производственного центра по геологии:
Мы уже продолжаем работы по поиску новых площадей залегания углеводородов, по приросту прогнозных ресурсов геологических запасов нефти. Такие показатели стоят перед нами в государственной программе. Прогнозные ресурсы (например, извлекаемые) должны достигать 4 миллиона тонн к концу 2030 года, и геологические запасы должны достигать в 1,8 миллиона тонн. 

К концу 2030 года планируется изучить порядка 60% недр Беларуси-6

Елена Дрозд, руководитель группы комиссии по запасам полезных ископаемых Белорусского государственного геологического центра:
Мы обеспечили прирост опять-таки для страны по нефти, по строительным материалам, по торфу, пески месторождений, которые раньше просто уходили в отвалы. Сейчас они оценены для строительных материалов. То есть все, что не добывалось, а складывалось в отвалы, теперь будет пущено на пользу.

Белорусские геологи вносят большой вклад в развитие экономики: их усилиями выявлены многочисленные месторождения сырья, благодаря которым развивается производство калийных удобрений, строительных материалов, изделий из стекла, доломитовой муки. Частично обеспечены собственным топливно-энергетическим сырьем нефтеперерабатывающая отрасль и энергетика. Беларусь занимает первое место в мире по производству торфяных брикетов.

# Полезные ископаемые в Беларуси

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