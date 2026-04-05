К концу 2030 года планируется изучить порядка 60% недр Беларуси

В Беларуси отмечается День геолога. Это праздник тех, кто посвятил свою жизнь изучению земных богатств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросам ресурсной безопасности у нас уделяется значительное внимание. На данный момент в Беларуси исследовано порядка 43 % недр. К 2030 году этот показатель планируют увеличить до 60 %. Акцент делается на поиск и доразведку месторождений нефти, базальта и гипса.

Карина Налегач, заместитель начальника геологического отдела Научно-производственного центра по геологии: Мы уже продолжаем работы по поиску новых площадей залегания углеводородов, по приросту прогнозных ресурсов геологических запасов нефти. Такие показатели стоят перед нами в государственной программе. Прогнозные ресурсы (например, извлекаемые) должны достигать 4 миллиона тонн к концу 2030 года, и геологические запасы должны достигать в 1,8 миллиона тонн.

Елена Дрозд, руководитель группы комиссии по запасам полезных ископаемых Белорусского государственного геологического центра:

Мы обеспечили прирост опять-таки для страны по нефти, по строительным материалам, по торфу, пески месторождений, которые раньше просто уходили в отвалы. Сейчас они оценены для строительных материалов. То есть все, что не добывалось, а складывалось в отвалы, теперь будет пущено на пользу.

Белорусские геологи вносят большой вклад в развитие экономики: их усилиями выявлены многочисленные месторождения сырья, благодаря которым развивается производство калийных удобрений, строительных материалов, изделий из стекла, доломитовой муки. Частично обеспечены собственным топливно-энергетическим сырьем нефтеперерабатывающая отрасль и энергетика. Беларусь занимает первое место в мире по производству торфяных брикетов.