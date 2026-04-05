Папа Римский Лев XIV обратился к верующим с посланием «Граду и Миру»

Папа Римский Лев XIV в праздник католической Пасхи обратился к верующим с традиционным посланием и благословением «Граду и Миру». В полдень понтифик вышел на балкон собора Святого Петра в Ватикане и объявил благую весть о Воскресении Христа десяткам тысяч верующих, собравшихся на площади, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центральной темой обращения главы Римско-католической церкви стала хрупкость человеческой жизни перед лицом глобальных вызовов. Папа Лев призывал мировых лидеров положить конец всем воинам. Понтифик, ставший в последние дни ярым критиком агрессии против Ирана, посетовал на то, что люди привыкают к насилию, смиряются с ним и становятся равнодушными.

Пусть те, у кого есть оружие, сложат его. Пусть те, кто имеет власть развязывать войны, выберут мир! История Воскресения Христа показывает пример полного отказа от насилия. В праздничный день людям стоит отказаться от стремления к конфликту, господству и власти и просить у Бога мира для мира, истерзанного войнами.

Смерть всегда скрывается в несправедливости, в партийном эгоизме, в угнетении бедных. Мы видим это в ранах мира и крике боли, который поднимается со всех концов планеты из-за злоупотреблений, идолопоклонства прибыли, что грабит ресурсы Земли.

Как отмечают СМИ, в этот раз послание Папы Римского было необычайно кратким и прямым. Лев XIV не упомянул в своей речи ни одной страны или региона, находящегося в кризисе, чем нарушил традицию, которой на протяжении многих лет следовали его предшественники.