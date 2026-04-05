Церемония награждения смотра-конкурса «Спасатели глазами детей» прошла в Минске

Яркие, трогательные, местами наивные. Жюри оценило работы, представленные на уже брендовый для Беларуси конкурс «Спасатели глазами детей», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Яркие, трогательные, местами наивные. Жюри оценило работы, представленные на уже брендовый для Беларуси конкурс «Спасатели глазами детей», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Названы 48 лучших в самых различных номинациях. Это творческое состязание проводилось уже в 28-й раз. В нем участвовали и дети детей, которые когда-то тоже радовались подобной победе.
Денис Куриленок, участник конкурса «Спасатели глазами детей»:
Моя мама тоже участвовала в конкурсе «Спасатели глазами детей». Она тоже участвовала в номинации «Поделка» и сделала из соломы пожарную машину. И тоже заняла на республике призовое место.
Вероника Дрык, участница конкурса «Спасатели глазами детей»:
В моем рисунке изображен спасатель-пожарный со своим сыном.
Иван Амельченя, участник конкурса «Спасатели глазами детей»:
Писал рассказ «Не дыши» про мальчика, который попал в пожар, его спасла соседка. И у него осталась травма после этого. Однако, когда он увидел, что соседка тоже попала в пожар, он ее спас, несмотря на свой страх.
Работы победителей конкурса в течении двух недель можно было увидеть в Минском государственном Дворце детей и молодежи. Выставку посетили более трех тысяч человек. Масштабы детской фантазии, уровень мастерства и оригинальности работ поразили даже искусствоведов.
Андрей Василевский, председатель Белорусского союза художников:
Некоторые работы настолько хорошо сделаны, что когда видишь, что это ребенок 8 или 12 лет, возникает даже чувство сомнения такого легкого в самостоятельности этой работы. Но главное, что это точно совместное творчество, которое заставляет родителей и детей пропускать через себя тему безопасного существования в среде. И вот эта просветительская работа, которая в этом проекте главная, мне кажется.
Ирина Барановская, директор исполнительной дирекции Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных:
В рисунках и творческих проектах ребята смогли передать уважение к профессии спасателя, смелость и важность этой работы.
Благодаря конкурсу из года в год в рядах амбассадоров МЧС становится все больше ребят, которые хотят, чтобы чрезвычайных ситуаций было как можно меньше, чтобы люди не гибли на пожарах, а спасатели всегда возвращались домой живыми и невредимыми.