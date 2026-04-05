Церемония награждения смотра-конкурса «Спасатели глазами детей» прошла в Минске

Яркие, трогательные, местами наивные. Жюри оценило работы, представленные на уже брендовый для Беларуси конкурс «Спасатели глазами детей», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Названы 48 лучших в самых различных номинациях. Это творческое состязание проводилось уже в 28-й раз. В нем участвовали и дети детей, которые когда-то тоже радовались подобной победе.

Денис Куриленок, участник конкурса «Спасатели глазами детей»: Моя мама тоже участвовала в конкурсе «Спасатели глазами детей». Она тоже участвовала в номинации «Поделка» и сделала из соломы пожарную машину. И тоже заняла на республике призовое место.

Иван Амельченя, участник конкурса «Спасатели глазами детей»:

Писал рассказ «Не дыши» про мальчика, который попал в пожар, его спасла соседка. И у него осталась травма после этого. Однако, когда он увидел, что соседка тоже попала в пожар, он ее спас, несмотря на свой страх.

Работы победителей конкурса в течении двух недель можно было увидеть в Минском государственном Дворце детей и молодежи. Выставку посетили более трех тысяч человек. Масштабы детской фантазии, уровень мастерства и оригинальности работ поразили даже искусствоведов.