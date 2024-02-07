Пассажирский транспорт, текстильная и промышленная отрасли – Леонид Заяц о сотрудничестве с Узбекистаном

От вопросов мировой повестки до торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Узбекистана. Эти темы в ближайшие дни будут обсуждать на самом высоком уровне. Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Ташкент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самая хлебная тема – это, конечно, сельское хозяйство. В Узбекистане очень урожайный климат. Но если добавить еще наши компетенции и технологии, плоды окажутся еще сочнее.
Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:
Совместное предприятие в текстильной отрасли, промышленной кооперации, хотим собирать здесь пассажирский транспорт. Уже на выходе такие контракты и совместные проекты по выпуску дизель-генераторов, холодильных установок. Много нового, которое нам предстоит в 2024 году. К тому, что мы достигли, достичь еще большего объема товарооборота и тесного взаимодействия между нашими странами.
Поставка технологий – МТЗ создаст в Узбекистане сборочное производство.