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Пассажирский транспорт, текстильная и промышленная отрасли – Леонид Заяц о сотрудничестве с Узбекистаном

07 февраля 2024 16:53
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От вопросов мировой повестки до торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Узбекистана. Эти темы в ближайшие дни будут обсуждать на самом высоком уровне. Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Ташкент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пассажирский транспорт, текстильная и промышленная отрасли – Леонид Заяц о сотрудничестве с Узбекистаном-1

Самая хлебная тема – это, конечно, сельское хозяйство. В Узбекистане очень урожайный климат. Но если добавить еще наши компетенции и технологии, плоды окажутся еще сочнее.

Пассажирский транспорт, текстильная и промышленная отрасли – Леонид Заяц о сотрудничестве с Узбекистаном-4

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:
Совместное предприятие в текстильной отрасли, промышленной кооперации, хотим собирать здесь пассажирский транспорт. Уже на выходе такие контракты и совместные проекты по выпуску дизель-генераторов, холодильных установок. Много нового, которое нам предстоит в 2024 году. К тому, что мы достигли, достичь еще большего объема товарооборота и тесного взаимодействия между нашими странами.

Поставка технологий – МТЗ создаст в Узбекистане сборочное производство.

# Беларусь-Узбекистан # Экономика # Леонид Заяц # Евгений Пустовой

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