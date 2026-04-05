Региональное изучение недр: в Беларуси определили векторы развития геологоразведки
Беларусь потребляет лишь пятую часть разведанных эксплуатационных запасов подземных вод. Вместе с тем по объемам ежегодного использования этот природный ресурс многократно превосходит массу всех других добываемых из наших недр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В настоящее время мониторинг подземных вод включает 99 гидрогеологических постов (это 316 скважин). Показатели безопасности питьевой воды – выдерживаются. Загрязнения, если и выявляются, то они в основном, локальные.
Ольга Березко, начальник отдела гидрогеологии и мониторинга подземных вод РУП «Научно-производственный центр по геологии»:
Новые станции водоподготовки открываются. К примеру, за прошлый год открыто более 170 станций обезжелезивания. То есть мы пьем чистую воду, которая прошла все степени очистки. Что касается новых исследований, которые мы проводим в области изучения подземных вод, то за последнюю пятилетку мы оптимизировали сеть мониторинга подземных вод. У нас открываются новые скважины.
Геологи делают упор на региональное изучение недр, в том числе на севере страны, в Витебской области. Эта территория слабо исследована. В стране продолжается и поиск новых месторождений углеводородов. Задача главы государства – увеличение объемов геолого-разведывательных работ. Это поможет пополнять имеющиеся запасы нефти.
Василий Колб, заместитель генерального директора по геологии НПЦ по геологии:
Мы продолжаем активные работы по расширению минерально-сырьевой базы для обеспечения приростов запасов тех полезных ископаемых, которые сегодня востребованы в нашей стране, и под действующие предприятия. К примеру, это в основном цементное сырье для наших цементных заводов, мергельно-меловые породы, глинистое сырье, которое применяется и в керамической отрасли, и в цементной отрасли.
На данный момент исследовано более 40 % недр страны. К 2030 году этот показатель увеличится до 60 %. Такими планами поделились белорусские геологи, которые сегодня отмечают профессиональный праздник.