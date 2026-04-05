Региональное изучение недр: в Беларуси определили векторы развития геологоразведки

Беларусь потребляет лишь пятую часть разведанных эксплуатационных запасов подземных вод. Вместе с тем по объемам ежегодного использования этот природный ресурс многократно превосходит массу всех других добываемых из наших недр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В настоящее время мониторинг подземных вод включает 99 гидрогеологических постов (это 316 скважин). Показатели безопасности питьевой воды – выдерживаются. Загрязнения, если и выявляются, то они в основном, локальные.

Ольга Березко, начальник отдела гидрогеологии и мониторинга подземных вод РУП «Научно-производственный центр по геологии»:

Новые станции водоподготовки открываются. К примеру, за прошлый год открыто более 170 станций обезжелезивания. То есть мы пьем чистую воду, которая прошла все степени очистки. Что касается новых исследований, которые мы проводим в области изучения подземных вод, то за последнюю пятилетку мы оптимизировали сеть мониторинга подземных вод. У нас открываются новые скважины.

Геологи делают упор на региональное изучение недр, в том числе на севере страны, в Витебской области. Эта территория слабо исследована. В стране продолжается и поиск новых месторождений углеводородов. Задача главы государства – увеличение объемов геолого-разведывательных работ. Это поможет пополнять имеющиеся запасы нефти.