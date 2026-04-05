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Трамп упомянул Аллаха и матом обратился к Ирану из-за Ормузского пролива

05 апреля 2026 13:50
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Трамп упомянул Аллаха и матом обратился к Ирану из-за Ормузского пролива-0

Лидер США Дональд Трамп в резкой форме потребовал от Ирана открыть Ормузский пролив. Об этом пишет РИА Новости.

Он заявил, что в противном случае страна столкнется с серьезными последствиями, и завершил послание религиозной фразой.

«Во вторник в Иране будет и «День электростанций», и «День мостов» – всё в одном флаконе. Ничего подобного вы еще не видели!!! Откройте *** (чертов. – Прим. ред.) пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду – ПРОСТО СМОТРИТЕ!» – написал он в Truth Social.

Из-за операции США и Израиля судоходство через пролив почти остановилось, что привело к росту цен на топливо. Проход разрешен лишь дружественным Ирану странам, а призывы к другим государствам вмешаться не получили широкой поддержки.

Фото: pixabay

# Международная политика # Дональд Трамп

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