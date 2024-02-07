Новости экономики за 07.02.2024
Сумма гарантий для малого и среднего бизнеса. На что могут рассчитывать предприниматели от Банка развития? Белорусы все чаще предпочитают морепродукты мясу. Как изменились гастрономические предпочтения наших соотечественников? Моментальная банковская карта в аэропорту. Как белорусу открыть российский счет и получить пластик?
Об этом и не только в экономическом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
БАНК РАЗВИТИЯ ОПРЕДЕЛИЛСЯ С СУММОЙ ГАРАНТИЙ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Правительство и Нацбанк установили лимит гарантий для Банка развития в 2024 году на поддержку малого и среднего бизнеса. Цифра стабильна уже третий год подряд – это 10 миллионов рублей. Всего в этом году на финансирование госпрограмм и мероприятий банк направит 1 миллиард 354 миллиона рублей. Более 304 миллионов предусмотрено на кредиты для инвестиционных проектов в рамках государственных программ, основная часть из которых пойдет на госпрограмму «Аграрный бизнес».
СИНГАПУР ВОШЕЛ В ПЯТЕРКУ КРУПНЕЙШИХ БИРЖЕВЫХ ИМПОРТЕРОВ БЕЛОРУССКИХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
Белорусская универсальная товарная биржа аккредитовала первого и пока единственного брокера в Сингапуре. Он займется привлечением на торги покупателей пиломатериалов из Азии. В 2023 году продукцию деревообработки на биржевых торгах покупали резиденты 17 государств. В результате на внешние рынки отправили почти 1,5 миллиона кубометров пилопродукции, удвоив показатели предыдущего года. Сингапурские участники торгов почти в 2,5 раза увеличили закупки пиломатериалов через биржу по итогам прошлого года.
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