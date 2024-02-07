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Белорусы резко увеличили потребление морепродуктов в 2023 году

07 февраля 2024 16:56
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Белорусы наполовину увеличили покупки морепродуктов в 2023 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным Белстата, продажи ракообразных, моллюсков и икры выросли в нашей стране почти на 50 %. Таких продуктов было продано более 6 тысяч тонн.

Белорусы резко увеличили потребление морепродуктов в 2023 году-1

Упал интерес к сахару, рису, макаронам и овсянке. Стали реже покупать говядину и свинину. Зато выросли продажи субпродуктов, овощей и сыров. Сколько и каких продуктов в среднем съедает один житель Беларуси за год, рассказали в Национальной академии наук. Возглавляют рейтинг молоко и молочные продукты – 238 килограммов на человека в год, на втором месте овощи – 174 килограмма, замыкает тройку лидеров картофель – 161 килограмм.

Больше новостей экономики за 7 февраля здесь.

# Продукты питания # Экономика # Наталья Надольская

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