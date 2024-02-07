Белорусы смогут удалённо открывать счета в России

Российские банки начали в тестовом режиме удаленно выпускать карты для иностранцев. Нововведение рассчитано на туристов, которые больше не могут расплачиваться в российских кафе и магазинах картами Visa и MasterCard, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открывать российский счет белорусы смогут через идентификацию по фото, мобильное приложение или отправив в банк нотариально заверенную копию паспорта. Иностранные туристы могут получить моментальную банковскую карту платежной системы «Мир» в аэропорту Шереметьево прямо в зоне прилета. По мнению экспертов, открывать «карты туриста» будут чаще не путешественники, а те, кто работает в России или имеет в стране родственников.