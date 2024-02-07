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Белорусы смогут удалённо открывать счета в России

07 февраля 2024 16:56
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Российские банки начали в тестовом режиме удаленно выпускать карты для иностранцев. Нововведение рассчитано на туристов, которые больше не могут расплачиваться в российских кафе и магазинах картами Visa и MasterCard, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы смогут удалённо открывать счета в России-1

Открывать российский счет белорусы смогут через идентификацию по фото, мобильное приложение или отправив в банк нотариально заверенную копию паспорта. Иностранные туристы могут получить моментальную банковскую карту платежной системы «Мир» в аэропорту Шереметьево прямо в зоне прилета. По мнению экспертов, открывать «карты туриста» будут чаще не путешественники, а те, кто работает в России или имеет в стране родственников.

Больше новостей экономики за 7 февраля здесь.

# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская

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