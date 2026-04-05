В Сербии нашли взрывчатку на ведущем в Венгрию газопроводе

В Сербии рядом с магистральным газопроводом «Турецкий поток», по которому российское топливо идет в Венгрию, найдена взрывчатка разрушительной мощности. Опасные предметы вместе с детонаторами находились в двух больших рюкзаках в северном крае Воеводина. О тех кто, мог попытаться совершить диверсию пока неизвестно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Сербии уже уведомил об этом венгерского премьера, который в ответ созывает экстренное совещание совета обороны. Это происшествие нельзя рассматривать в отрыве от предыдущих событий.

Напомним, в феврале Будапешт остановил поставки дизельного топлива Киеву и заблокировал выделение украинской стороне кредита от Евросоюза на 90 миллиардов евро. Эти шаги стали ответом на прекращение прокачки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в конце января. Тогда Украина сослалась на якобы повреждение инфраструктуры во время боевых действий. Однако вещественных доказательств тому приведено не было, а экспертов Евросоюза на объект не пускают.