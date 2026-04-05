О роли Союзного государства и секретах юбилейного «Славянского базара» – интервью с Глебом Лапицким

О роли Союзного государства поговорили с гостем программы «Сенат», членом Совета Республики и генеральным директором Центра культуры «Витебск», директором Международного фестиваля искусств «Славянский базар Витебск» Глебом Лапицким. Чего достигли в Союзном государстве за 30 лет сотрудничества? Виолетта Шаблинская, СТВ:

На неделе мы отметили 30-летие союзных, братских отношений Беларуси и России. Какой путь мы прошли за это время и чего достигли?

Глеб Лапицкий, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Как и любое большое управленческое решение, наша интеграция тоже проходила три пути. Мне кажется, сейчас мы уже в третьей стадии. Первой была стадия неприятия, потом стадия приятия, а теперь мы уже находимся в стадии такой, как мы без этого жили раньше. Сегодня мы можем уже констатировать, что это не только какие-то интеграционные экономические отношения, но это же духовные и душевные отношения, которые превыше всего. Потому что если будут дружить народы, то обо всем, о чем говорится в рамках всех документов, намного быстрее реализуется, потому что тогда каждый человек понимает для чего.

Глеб Лапицкий:

И сегодня наверняка любого белоруса или россиянина можно остановить и спросить: что вам дает интеграция Беларуси и России? Начиная от того, что и продвижение экономических интересов, и продвижение территориальных интересов, и в том числе обязательно надо говорить о том, что это уникальный союз, который построили два независимых государства, которые до сих пор являются независимыми государствами. Но их степень интеграции такая, что можно, чтобы все поучились в мире, насколько можно дружить во благо. И мне кажется, что союз Беларуси и России – это союз братства во благо, в первую очередь наших народов. О запуске поездов из Смоленска в Оршу и Витебск Виолетта Шаблинская:

На этой неделе начали курсировать поезда из Смоленска в Витебск и Оршу. Какой эффект вы ожидаете от запуска этих поездов?

Глеб Лапицкий:

Движение транспорта – это всегда логистика, это всегда создание той инфраструктуры, которая необходима и для бизнес-встреч, для экономики продвижения, но и в том числе для передвижения людей. Мы ждали эти поезда, потому что когда-то они были и люди вспоминают. Сегодня это комфортабельные поезда, намного быстрее можно добраться. И это все, как ожерелье нашего Союзного государства. И это еще один элемент, который насаживается на это ожерелье, чтобы как можно больше возможностей давать нашим гражданам Союзного государства, чтобы мы еще больше интегрировались во всех сферах жизнедеятельности. Чем удивит «Славянский базар» зрителей в 2026 году?

Виолетта Шаблинская:

Глава государства на прошлой неделе подписал распоряжение о проведении фестиваля «Славянский базар» с 16 по 19 июля. Поделитесь некоторыми секретами нынешнего фестиваля, приоткроете завесу тайны? Глеб Лапицкий:

Я не буду рассказывать про весь фестиваль. Сегодня наша передача посвящена Союзному государству. Как раз таки Союзное государство на Славянском базаре за последние несколько лет – это рывок! Когда-то это был один день. Нельзя сказать, что очень скромно, но не с таким размахом, как сейчас. А сегодня это уже три дня. И это говорит не только о том, что мы увеличили количество дней. Ведь дни можно увеличить бесконечно. Мы их насытили. Сегодня «Славянский базар» – это и большое мероприятие в Летнем амфитеатре. Это небольшие проекты, которые нацелены на талантливую молодежь, на образовательный вектор, на выставочную программу. Мы делаем замечательный проект «Союзное государство – детям». И в этом году он тоже будет реализован на площадке Концертного зала «Витебск» вместе с нашим Белгосцирком.