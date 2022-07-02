IX Форум регионов Беларуси и России стал рекордным по количеству подписанных контрактов и соглашений

IX Форум регионов Беларуси и России в Гродно стал рекордным по количеству подписанных контрактов и соглашений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предварительно речь идет о соглашениях на 2,5 миллиарда белорусских рублей и 65 миллиардов российских. Это самая результативная цифра за все годы работы Форума регионов.

В 2022 году темой встречи в Гродно стало региональное сотрудничество в углублении интеграции в Союзном государстве. Повестку определило то беспрецедентное санкционное давление, с которым столкнулись оба государства со стороны Евросоюза. И как отметили участники, такое поведение западных политиков еще больше сблизило два дружественных народа, а взаимодействие между странами вышло на новый уровень.

Вот и сейчас заключены 60 соглашений о межрегиональном сотрудничестве: речь о кооперации в промышленности, совместном импортозамещении, сотрудничестве в социальной сфере, в областях науки, культуры, спорта и туризма. Уже в активной стадии решение о строительстве порта для транспортировки белорусских удобрений и других товаров.

Дагестан и Астраханская область прорабатывают возможности для обеспечения транзитной перевозки белорусских товаров через свои морские порты в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. И это лишь малая часть результатов плодотворного партнерства Беларуси и России.

Спикеры отметили, что Форум регионов – удобная площадка для взаимной реализации интересов Беларуси и России. Определено, что очередной, десятый юбилейный, пройдет в Уфе.

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