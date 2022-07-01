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С 1 июля иностранные интернет-площадки в Беларуси будут платить НДС в размере 20%

01 июля 2022 14:38
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С 1 июля иностранные интернет-площадки в Беларуси будут платить НДС в размере 20 %. Налог затронет такие онлайн-магазины, как AliExpress, Wildberries, Ozon, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 1 июля иностранные интернет-площадки в Беларуси будут платить НДС в размере 20%-1

В Министерстве финансов введение НДС аргументируют необходимостью выровнять условия налогообложения товаров, реализуемых на территории Беларуси. С помощью данного нововведения бюджет страны увеличится на 40 миллионов рублей.

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# Налоги # Экономика # Фотофакт

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