Татьяна Рунец: «Санкционный прессинг нас подтолкнул к более активным действиям. Наверное, это и хорошо»

Новости Беларуси. Тема импортозамещения сегодня – номер один, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И Республика Беларусь, и Российская Федерация переживают санкционное давление со стороны недружественных государств, пытаясь сообща нивелировать последствия.

Секция эффективного импортозамещения – это логическое продолжение диалога, который проводится на уровне глав государств, министерств, ведомств и руководителей регионов.