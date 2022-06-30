Татьяна Рунец: «Санкционный прессинг нас подтолкнул к более активным действиям. Наверное, это и хорошо»
Новости Беларуси. Тема импортозамещения сегодня – номер один, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И Республика Беларусь, и Российская Федерация переживают санкционное давление со стороны недружественных государств, пытаясь сообща нивелировать последствия.
Секция эффективного импортозамещения – это логическое продолжение диалога, который проводится на уровне глав государств, министерств, ведомств и руководителей регионов.
Сумма заключенных на нынешнем Форуме регионов контрактов – порядка 65 миллиардов российских рублей. Если говорить о географии поставок, то раньше преобладала центральная часть России – Московская область, Смоленск, Санкт-Петербург, сейчас на подписание соглашений выходит Дальневосточный регион.
Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам:
Тема импортозамещения не нова, потому что мы и раньше обсуждали. Единственное, что санкционный прессинг нас подтолкнул к более активным действиям. Наверное, это и хорошо. Сегодня на секции мы услышали руководителей предприятий, представителей тяжелой промышленности, легкой промышленности, руководителей машиностроительной отрасли, фармацевтической. Конечно, время не позволяет услышать и задействовать все отрасли, тем не менее мы будем работать над тем, чтобы ни одна отрасль не осталась незамеченной.
Приоритеты работы в энергетике и донорство продбезопасности. Как прошел 1-й день Форума регионов? Читайте здесь.