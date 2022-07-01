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Новости экономики за 01.07.2022

01 июля 2022 14:37
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Экономическая рубрика в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​ТАРИФЫ НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ СНИЗИЛИСЬ ДЛЯ БЕЛОРУСОВ

Новости экономики за 01.07.2022-1

Белорусское правительство приняло решение изменить тарифы на некоторые коммунальные услуги. Белорусам теперь придется платить меньше за тепловую и электрическую энергию для отопления и горячего водоснабжения. Новые тарифы будут действовать с 1 июня и до конца 2022 года.

НАЦБАНК С 1 ИЮЛЯ ПРЕКРАЩАЕТ ПРОДАЖУ СЛИТКОВ ИЗ ДРАГМЕТАЛЛОВ

Новости экономики за 01.07.2022-4

С 1 июля финансовый регулятор прекратит куплю-продажу слитков из драгоценных металлов: золота, серебра и платины. Операции не будут проводиться как с физическими, так и с юридическими лицами. Сюда же можно отнести и индивидуальных предпринимателей. Мера не коснется банковских финансовых учреждений.

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ПОКАЗАЛ ОБНОВЛЕННУЮ 100-РУБЛЕВУЮ БАНКНОТУ

Новости экономики за 01.07.2022-7

Нацбанк презентовал обновленную 100-рублевую банкноту, которая вводится в обращение с 1 июля. Новый дизайн концептуально схож с предыдущим. Замок Радзивиллов привели в соответствие с его актуальным внешним видом. В новой банкноте улучшили защитные элементы. Это повысит ее надежность от подделки при одновременной возможности более легкой, быстрой и безошибочной проверки подлинности. Вместо «2009» указан год выпуска в обращение – «2022».

​ВЛАСТИ ЯПОНИИ ПОРЕКОМЕНДОВАЛИ НАСЕЛЕНИЮ И БИЗНЕСУ ЭКОНОМИТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Новости экономики за 01.07.2022-10

Власти Японии просят население и бизнес экономить электроэнергию, так как энергосети сильно перегружены из-за аномальной жары. Люди пользуются кондиционерами и вентиляторами. При этом, как сообщают местные власти, экономия не должна сильно влиять на повседневную жизнь и работу предприятий. Но рекомендации звучат ультимативно: стирать белье большими партиями, выключать ненужные приборы. А компании просят выключать кондиционеры в неиспользуемых помещениях и гасить свет во время обеденных перерывов. Такие меры введены на три месяца.

С 1 июля иностранные интернет-площадки в Беларуси будут платить НДС в размере 20%. Читайте здесь.

# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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