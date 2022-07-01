Новости экономики за 01.07.2022

Экономическая рубрика в программе Новости «24 часа» на СТВ. ​ТАРИФЫ НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ СНИЗИЛИСЬ ДЛЯ БЕЛОРУСОВ

Белорусское правительство приняло решение изменить тарифы на некоторые коммунальные услуги. Белорусам теперь придется платить меньше за тепловую и электрическую энергию для отопления и горячего водоснабжения. Новые тарифы будут действовать с 1 июня и до конца 2022 года. НАЦБАНК С 1 ИЮЛЯ ПРЕКРАЩАЕТ ПРОДАЖУ СЛИТКОВ ИЗ ДРАГМЕТАЛЛОВ

С 1 июля финансовый регулятор прекратит куплю-продажу слитков из драгоценных металлов: золота, серебра и платины. Операции не будут проводиться как с физическими, так и с юридическими лицами. Сюда же можно отнести и индивидуальных предпринимателей. Мера не коснется банковских финансовых учреждений. НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ПОКАЗАЛ ОБНОВЛЕННУЮ 100-РУБЛЕВУЮ БАНКНОТУ

Нацбанк презентовал обновленную 100-рублевую банкноту, которая вводится в обращение с 1 июля. Новый дизайн концептуально схож с предыдущим. Замок Радзивиллов привели в соответствие с его актуальным внешним видом. В новой банкноте улучшили защитные элементы. Это повысит ее надежность от подделки при одновременной возможности более легкой, быстрой и безошибочной проверки подлинности. Вместо «2009» указан год выпуска в обращение – «2022». ​ВЛАСТИ ЯПОНИИ ПОРЕКОМЕНДОВАЛИ НАСЕЛЕНИЮ И БИЗНЕСУ ЭКОНОМИТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ